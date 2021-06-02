Люди боятся, что корпорации скупят их землю и лишат работы, — Бойко (ВИДЕО)

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Юрий Бойко рассказал, почему сторонники ОПЗЖ собрались сегодня на акцию протеста под стенами Верховной Рады.

Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко отметил, что люди боятся открытия рынка земли в том виде и с теми нормами и законодательной базой, которые принял Парламент в окончательном варианте закона об открытии рынка земли. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По словам нардепа, именно по этой причине люди из разных регионов страны приехали сегодня в Киев под стены Верховной Рады, чтобы выразить свой протест против рынка земли.

По его словам, фермеры и пайщики опасаются, что большие транснациональные корпорации скупят их землю лишив не только работы, но и единственно возможного источника дохода и пропитания.

«Приезжает транснациональная корпорация, скупает землю, поскольку у них неограниченный финансовый ресурс, и украинский фермер, который работает на земле, остаётся без земли», — заявил нардеп.

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Кроме того Бойко анонсировал завтрашнее заседание Конституционного суда Украины, на котором будет рассмотрен иск ОПЗЖ относительно законопроекта о рынке земли.

По словам Бойко, люди будут и дальше выходить на протесты, поскольку боятся бесконтрольной скупки земли, а также опасаются остаться на своей земле бесправными и зависимыми от большого капитала.