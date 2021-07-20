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Украина, Грузия и Молдова видят совместный путь в ЕС

Главная » Последние новости » Политические новости » Украина, Грузия и Молдова видят совместный путь в ЕС
 
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Президенты Украины, Грузии и Молдовы в понедельник совместно провозгласили свою приверженность европейскому будущему, встав рядом с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, что стало тройным отпором России, которая угрожает всем трем странам, пытаясь помешать их западным устремлениям.

Яркое проявление единства сторонников ЕС произошло на ежегодной конференции в Батуми, на черноморском побережье Грузии, информируют Экономические новости.

«У нас много общего», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, стоя с Мишелем, Майей Санду из Молдовы и Владимиром Зеленским из Украины.

«Общее прошлое, общие вызовы нашему суверенитету и территориальной целостности, общие вызовы нашей безопасности и те попытки дестабилизации, которые могут исходить как от внешних сил, так и от внутренних сил», — сказала Зурабишвили. «Но нас объединяет и то, что мы не хотим возврата к прошлому. Мы готовы и полны решимости бороться за наше европейское будущее».

Она добавила: «Наш ответ очевиден. Это европейский ответ. Без авантюризма и стагнации, продвижение только вперед, неуклонное продвижение в правильном направлении — в направлении Европы, и это называется устойчивостью».

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Мероприятие, состоявшееся в понедельник, стало заметным событием для 12-летней инициативы ЕС «Восточное партнерство», попытки наладить контакты с бывшими советскими республиками, которая на протяжении многих лет терпела многочисленные неудачи и временами казалась рискующей принести больше вреда, чем пользы.

Решение бывшего президента Украины Виктора Януковича отказаться от Восточного партнерства, нарушив обещание, данное собственным гражданам, привело к революции на Майдане, а также к вторжению России, аннексии Крыма и семилетнему военному конфликту на Донбассе, который до сих пор не урегулирован.

Россия поддерживает замороженные военные конфликты на территории всех трех стран, пытаясь помешать их попыткам приблизиться к ЕС.

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В понедельник Зеленский в качестве символического жеста посетил линию соприкосновения в конфликте вокруг грузинского региона Абхазия, который оккупирован Россией и признан Москвой в качестве независимого государства.

В прошлом месяце белорусский диктатор Александр Лукашенко вывел свою страну из программы «Восточное партнерство», после того как ЕС ввел санкции за фальсификацию президентских выборов в августе прошлого года, репрессии против продемократических демонстрантов и принудительную посадку пассажирского самолета авиакомпании Ryanair.

В Молдове Партия действия и солидарности Санду одержала безоговорочную победу на парламентских выборах в этом месяце, проводя кампанию на платформе про-ЕС. А правительства Грузии и Украины в последние годы последовательно заявляли о своем стремлении вступить как в ЕС, так и в НАТО.

В понедельник в Батуми три президента подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной, Грузией и Молдовой.

В своих заявлениях для прессы Санду назвал подписанные странами Восточного партнерства соглашения о политической ассоциации и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле «основой наших национальных программ реформ».

«Восточное партнерство — это большой успех для наших стран», — сказала она, добавив: «Сегодня с нашими грузинскими и украинскими друзьями мы обменялись мнениями о следующих шагах, которые наши страны могли бы предпринять для еще большего укрепления Восточного партнерства, как страны, которые хотят строить Европу у себя дома, а затем стать частью европейской семьи».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 2

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