Зеленский назвал Россию угрозой для всей Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию источником угрозы для всего европейского континента.

«Если Брюссель не продемонстрирует железную поддержку европейских устремлений наших трех стран (Украины, Грузии, Молдовы), тогда кто-то покажет железные мускулы своего оружия на наших трех государственных границах», — заявил он в понедельник во время выступления на 17-й международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона» в Батуми (Грузия), информируют Экономические новости.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский должен подписать в Батуми декларацию саммита «Ассоциированного трио», созданного тремя ассоциированными партнерами ЕС — Украиной, Грузией и Молдовой.

Несколько ранее Зеленский посетил демаркационную линию с Абхазией в Грузии. После короткой войны с Грузией Россия, вопреки международному протесту, признала этот регион и Южную Осетию независимыми государствами и разместила там тысячи своих солдат и военной техники. Согласно международному праву, эти регионы принадлежат Грузии.

В своем выступлении Зеленский провел сравнение между полуостровом Крым, который был аннексирован Россией, охваченным войной Донбассом на Востоке Украины и отколовшимися, при содействии России, территориями в Молдове и Грузии.

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Кремль хочет использовать территориальные споры, чтобы предотвратить возможное вступление трех бывших советских республик в ЕС и НАТО.

«Насколько территориальные потери останутся временными, во многом зависит от вас», — сказал он, обращаясь к председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, который присутствовал в зале.

Украинские правительственные войска сражаются с российскими боевиками на востоке Украины с 2014 года.

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По оценкам ООН, погибло более 13 000 человек.

Молдова и Грузия борются с аналогичными конфликтами с участием России с 1990-х годов.

Киев, Тбилиси и Кишинев хотят объединить усилия для ускорения вступления в ЕС.