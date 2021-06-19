Шария обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами партии
Блогер Анатолий Шарий, обвиняемый СБУ в госизмене, стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в незаконном финансировании своей политической партии.
Пророссийский блогер Анатолий Шарий стал фигурантом нового уголовного дела о незаконном финансировании его партии, а также об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом написал в соцсети Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, информируют Экономические новости.
По словам нардепа, он направил запрос в Генпрокуратуру с вопросом о законности приобретения Шарием недвижимости в Испании, а также источниках финансирования «партии Шария».
В Офисе Генпрокурора ответили, что эти вопросы расследуются Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
По словам Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро также расследует дело Шария.
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«В отчетах «Партии Шария» выявлены признаки преступления, такие как: умышленная фальсификация финансовых отчетов, несоответствие сумм доходов граждан, финансировавших партию, с суммой их взносов», — пояснил Гончаренко.
Гончаренко утверждает, что данные факты изучаются в рамках расследования, которое ведет Национальная полиция и Фискальная служба Украины.
«Видимо, не зря Толик публично облизывает российских пропагандистов на своем канале. Вскоре «пророссийскому политику» будет некуда бежать», — подчеркнул депутат.