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«На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)
 
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На текущей неделе 49-летний народный избранник от "Слуги народа" Николай Тищенко два раза привлекал к себе большое внимание в Верховной Рады. Он подрался с депутатом Ильей Кивой (ОПЗЖ) и потряс всех нардепов и парламентских журналистов своим лицом. Лицо парламентария опухло и стало совсем неузнаваемым.

Многие предположили, что одиозный депутат всю ночь напролет кутил, но репортеры «разнюхали», что Николай Тищенко не так давно посещал косметолога, у которого «тюнинговал» формы собственного лица, информируют Экономические новости со ссылкой на Страна.ua.

«На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)

По словам собеседника, близкого к супруге парламентария Алле Барановской, бывший телевизионный ведущий одержим собственной внешностью и готов пройти любую процедуру, чтоб выглядеть красивым. По его словам, Коля желает оставаться как можно дольше молодым и боится как огня признаков старости. Алла, его жена, моложе Николая на двадцать три года. И это подстегивает Тищенко уделять собственной внешности особенное внимание.

«На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)

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Представителям СМИ удалось узнать, что у Тищенко есть любимая клиника красоты в Киеве. Он предпочитает салон на Печерске, который помогает ему сохранять неплохую форму.

В частности, врач Мария Сергеевна проводит процедуры по уходу за лицом на базе косметики Genosys. А также, согласно мнению источников, Тищенко часто пользуется услугами пластических докторов.

Тищенко был постоянным клиентом поликлиники «АннаКосмо», где депутатом занимался лично главврач Павел Денщук.

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«На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)

«Тищенко» предпочитает такие процедуры, как ботокс, маникюр, педикюр, разные маски и даже патчи для глаз. Это как звезды и модели, которые наклеивают себе по утрам от мешков и синяков под глаза», — сообщил инсайдер, дополнив, что Николай Тищенко в свое время хотел стать секс-символом для светских львиц. Николай, который уже давно и много работает на телевидении, знаменит тем, что пользуется услугами гримеров и визажистов.

Репортеры показали профессионалам по красоте свежие фото из Рады с распухшим лицом Николая Тищенко. Сергей Дербак, пластический хирург, который работает с публичными людьми и политиками, уверен, что без косметических инъекций тут не обошлось.

«На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)

«Почти все известные и публичные мужчины, которые старше сорока лет, начинают делать инъекции ботокса. Эти инъекции едва заметны. Это полностью неопасно и помогает «заморозить» молодость. Из собственного опыта общения с политиками, являющимися моими пациентами, я могу сообщить, что они регулярно что-то выдумывают. Многие из них постоянно гримируются. Их кожа от этого грубеет, и большая часть из них часто обращаются к услугам дерматологов и делают операции по омоложению», — сообщил Дербак.

Депутат Тищенко обеспокоен не только своим лицом, но и формами собственного тела. Два раза в год он проводит месяц интенсивных занятий под управлением собственного фитнес-наставника. Он тренируется ежедневно, пьет протеиновые коктейли и употребляет спортивную еду. Тищенко также не один раз посещал здравницы с минеральной водой для детоксикации организма.

К слову, экс-президент Украины Петр Порошенко также практикует детоксикацию. Он посещал Испанию, где для него была составлена персональная программа снижения веса, цена которой оценивается от 3 600 евро, не включая проживания.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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