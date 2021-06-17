С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, - Осадчук (ВИДЕО) С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, - Осадчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук поделился своими впечатлениям и вчерашней встрече Путина и Байдена, а также рассказал, почему администрация Белого дома настроена поддерживать Украину на ее пути к территориальной целостности и демократии.

Как отметил нардеп, приход Джо Байдена на пост Президента Соединённых штатов открывает для Украины огромные возможности, в том числе, и в плане получения поддержки одного из самых значимых геополитических игроков в мире — Соединённых штатов, — сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По мнению Осадчука, Украина не в полной мере использует такой уникальный шанс, постоянно демонстрируя западным партерам несоблюдение ранее достигнутых договорённостей, как в отношении борьбы с коррупцией, так и в проведении необходимых реформ внутри страны.

При этом Осадчук отметил, что США всегда держат слово данное партерам и в случае с Украиной будет оказывать ей всестороннюю поддержку на ее пути к демократии и сохранению территориальной целостности.

«США будут эффективно и агрессивно выступать за нас. То, что Джо Байден в очередной раз подтвердил это на встрече с Путиным — это следствие последовательной политики Америки, нашего ключевого союзника, в отношении Украины», — отметил нардеп.

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Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве.

Встреча прошла на вилле Ла-Гранж. Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

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Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций.

Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.