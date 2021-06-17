С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, — Осадчук (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

16.06.2021

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве могут сыграть важную роль в организации будущей встречи главы Кремля с президентом ...
11.06.2021

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Не успела Верховная Рада принять закон о 20%-м налогообложении НДС доходов международных IT-компаний в Украине, который непонятно как взимать , как подоспело ...
06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...

Последние новости

17.06.2021 г.
21:00 Необычное совпадение: жены политиков на саммите G7 выбрали синие наряды (ФОТО)
19:24 Завтра на СНБО рассмотрят пять вопросов
19:20 Антирекордсмен года: Украинец за год более 100 раз нарушил ПДД
18:38 Дефицит воды и засуха могут стать следующей пандемией, - ООН
18:26 Матч Украина-Македония: В Сети поделились остроумным мемом
18:20 Украина в очень нервном матче добыла победу на Евро-2020
17:49 Прививать народных депутатов вакциной Пфайзер цинично, - Качура (ВИДЕО)
17:39 "Смотри в оба": Ёлкин обратил внимание на важный нюанс во встрече в Женеве
17:33 Если Украина будет полагаться только на переговоры Байдена и Путина - у неё не будет будущего, - Тимошенко (ВИДЕО)
17:19 Путин не верно интерпретировал слова Байдена о минских соглашениях, - Верещук (ВИДЕО)
17:06 Погода вносит коррективы: Как изменились цены на клубнику, черешню и абрикосы
17:00 В минских соглашениях заложен логический дефект, - Гетманцев (ВИДЕО)
16:45 Появились правила карантина "зеленой" зоны. Где все еще нужно носить маски?
16:40 С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, - Осадчук (ВИДЕО)
16:31 Украина попала в европейский туристический рейтинг. Но есть и плохая новость
16:28 Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, - Гончаренко (ВИДЕО)
16:15 Партия власти призывает людей расстреливать народных депутатов, - Кива (ВИДЕО)
16:04 Моргенштерн судится с СБУ. Захотел в Украину
15:57 «Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это - без учета транспортировки, - Тимошенко (ВИДЕО)
15:48 Рахманин пояснил, почему Украина не была приоритетом в разговоре Путина и Байдена
15:48 Кива и Тищенко на переднем плане: В Раде после слов Потураева про расстрел ОПЗЖ началась массовая драка (ФОТО, ВИДЕО)
15:28 Антициклон Zoe несет в Украину сильную жару
15:20 Депутаты-миллионеры получают деньги из госбюджета на компенсацию расходов на жилье
15:11 Украинцам рассказали, как подать заявление на назначение пенсии онлайн
14:20 В Мариуполе детей-диабетиков задарили сладостями. Родители возмущены
14:10 Рада увеличила территорию одного украинского города
14:09 "Охранник маленький": Харьковчанин кулаками "воспитывал" посетителей супермаркета без масок (ВИДЕО)
14:00 Украина заняла лидирующую позицию по экспорту проса
13:40 В Индии у перенесшего COVID-19 пациента впервые зафиксировали "зеленую плесень"
13:20 В Украину прилетел редчайший самолет Piaggio P.180 Avanti от Феррари (ФОТО)
13:00 Эксперт озвучил главные проблемы с общественным транспортом в Киеве
12:59 СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины комплектующих к бронетехнике
12:42 На Киевщине открыли новые пункты вакцинации от COVID (СПИСОК)
12:30 В Сети впервые опубликовали видео момента смертельной аварии на канатной дороге в Италии (ВИДЕО)
12:27 "Нафтогаз" повысил цену на газ: подробности
12:09 В Subaru официально презентовали кроссовер Subaru Forester (ФОТО)
12:00 На берег популярного украинского курорта вынесло горы водорослей: отдыхающие жалуются на неприятный запах (ФОТО)
11:49 НАТО готовит украинских офицеров к ведению операций по стандартам организации (ФОТО)
11:34 Лица Путина и Байдена на встрече в Женеве: драматичные кадры (ФОТО)
11:18 Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
11:16 Теневая сторона успеха ОККО Виталия Антонова: Лоббизм, монополии, взятки и налоговые «скрутки», - СМИ
10:53 Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО
10:47 Бобровская рассказала о причинах конфликта и раскола парламентской фракции "Голос" (ВИДЕО)
10:33 В США пилот столкнулся с мощным торнадо (ВИДЕО)
09:55 Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)
09:30 В американском штате был замечен первый в 2021 году шершень-убийца: чем опасно насекомое
09:18 Заминированные территории Донбасса: в Украине готовят перечень опасных районов
09:00 В Сети показали, как выглядят пляжи Одессы и Затоки в условиях нынешнего лета (ФОТО)
08:50 Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые согласились на вакцинацию от COVID-19
08:47 Боец ВСУ получил осколочное ранение
07:45 Королева Летиция удивила поклонников своим новым вечерним образом (ФОТО)
07:45 Ремонт влетит в копеечку: суперкар Ferrari в Украине попал в нелепое ДТП (ФОТО)
07:33 Западные СМИ прокомментировали встречу Байдена и Путина в Женеве
07:19 Сеть взорвало видео, как астронавты в космосе модернизировали МКС (ВИДЕО)
07:02 Европе грозит дефицит шоколада и кофе
06:48 "Борьба с комарами": уникальный украинский проект победил на инвестсаммите в США
06:24 Угроза российской агрессии со стороны Беларуси значительно возросла, - Разумков
06:01 В США на дне озера нашли уникальные артефакты
16.06.2021 г.
23:45 Американские конгрессмены призвали к новым санкциям против России
22:51 В американском Техасе гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей (ВИДЕО)
22:47 Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)
19:55 В Чернобыле показали птицу-привидение (ФОТО)
19:11 Итоги переговоров: Путин и Байден договорились вернуть послов
18:38 Переговоры по Донбассу: В России озвучили "условия" для участия США
18:23 История с парой из Харькова, сковавшей себя цепью, получила неожиданный финал
18:05 Минобороны отдаст на приватизацию три отеля с огромными долгами
18:01 Пискун, Тупицкий и Слиденко: С госдач в Конча-Заспе выгнали 8 чиновников
17:24 В СМИ вспомнили 5 топ-встреч, на которые опоздал Путин
17:11 Трагическая смерть украинской модели в Турции: В Сети появилось видео последних минут жизни украинки
17:01 Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве началась со скандала. В Белом доме отреагировали
16:28 Оккупанты убили боевика, который решил сдаться ВСУ, - разведка
16:20 FOXTROT.UA расширяет ассортимент непрофильными товарами
15:56 В Украине ввели новые правила перевода денег с карты на карту
15:08 В Украине продлили адаптивный карантин, но ослабили ограничения
14:59 В Украину идет западноевропейская жара
14:44 Забавный антипутинский перформанс в Женеве попал во все мировые СМИ (ФОТО)
14:28 ​Встреча Байдена с Путиным: Зеленский поделился своими опасениями
14:00 Ученые назвали неожиданный способ защититься от коронавируса
13:40 В Украине упростили выплату компенсаций медикам, пострадавшим от COVID-19
13:20 Бюджетный кроссовер от Volkswagen почти полностью рассекретили, не дожидаясь премьеры (ФОТО)
13:08 «Справедливость» раскольников фракции «Голос» противоречит законодательству, - Осадчук (ВИДЕО)
13:00 Украина значительно улучшила свои позиции в рейтинге развития ООН
12:59 СБУ блокировала масштабный канал контрабанды в ЕС (ВИДЕО)
12:48 Запуск рынка земли: эксперт спрогнозировал цену пая
12:44 Данилов утверждает, что не допустит открытия российских гипермаркетов в Украине
12:37 Кравчук обвинила ОПЗЖ в блокировании рассмотрения закона о Нацсовете по ТВ (ВИДЕО)
12:30 Ученые убедились в высокой эффективности вакцин против всех вариантов COVID-19
12:25 Уже официально: в украинском языке появился новый знак препинания
12:24 ВСУ провели масштабные танковые учения (ВИДЕО)
12:18 "Слуги народа" хотят посадить своих людей в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, - Бойко (ВИДЕО)
Все новости »

С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » С приходом Байдена для Украины открывается огромное окно возможностей, - Осадчук (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук поделился своими впечатлениям и вчерашней встрече Путина и Байдена, а также рассказал, почему администрация Белого дома настроена поддерживать Украину на ее пути к территориальной целостности и демократии.

Как отметил нардеп, приход Джо Байдена на пост Президента Соединённых штатов открывает для Украины огромные возможности, в том числе, и в плане получения поддержки одного из самых значимых геополитических игроков в мире — Соединённых штатов, — сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По мнению Осадчука, Украина не в полной мере использует такой уникальный шанс, постоянно демонстрируя западным партерам несоблюдение ранее достигнутых договорённостей, как в отношении борьбы с коррупцией, так и в проведении необходимых реформ внутри страны.

При этом Осадчук отметил, что США всегда держат слово данное партерам и в случае с Украиной будет оказывать ей всестороннюю поддержку на ее пути к демократии и сохранению территориальной целостности.

«США будут эффективно и агрессивно выступать за нас. То, что Джо Байден в очередной раз подтвердил это на встрече с Путиным — это следствие последовательной политики Америки, нашего ключевого союзника, в отношении Украины», — отметил нардеп.

Читайте: Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, - Гончаренко (ВИДЕО)

Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве.

Встреча прошла на вилле Ла-Гранж. Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

Читайте: Американские конгрессмены призвали к новым санкциям против России

Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций.

Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 48

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Все статьи



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Мариуполе неизвестные "разукрасили" фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО) (2742)

Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря (2139)

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве началась со скандала. В Белом доме отреагировали (2102)

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО (2027)

Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска "Nord Stream–2" (1644)

«Северный поток-2» - это ловушка для России, которая грамотно расставленна США (1274)

Без Украины Россия никогда не будет империей, - Горбулин (ВИДЕО) (1223)

"Предупреждение для России": Байден прокомментировал свой приезд в Европу (1060)

Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО) (1019)

В Офисе президента Зеленского хотят уволить главу МВД Авакова (800)

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Беспилотный летательный аппарат «Бекас»
Танк Челленджер 2 (Великобритания)
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage F1 (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Собчак

Ксения
Тарута
Сергей
Парцхаладзе
Лев
Гута
Иван
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО) (15043)

Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021 (9989)

В Україні масово скоротять держслужбовців (9052)








Экономические новости youtube



Тарифы




Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 