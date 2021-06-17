Рахманин пояснил, почему Украина не была приоритетом в разговоре Путина и Байдена

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Встреча Путина и Байдена является вопросом глобальной безопасности

В Украине были чрезмерные ожидания от результата встречи американского и российского президентов. О нашей стране вспоминали, но она не могла быть приоритетом разговора в Женеве, так как цель была несколько иной. Как сообщают Экономические Новости, таким мнением поделился нардеп от «Голоса» в ВРУ, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«У нас были несколько чрезмерные ожидания от этого разговора. Но учитывая обстоятельства и ситуации, Украина и не могла быть приоритетной темой. Безусловно, в разговоре лидеры США и России не могли не вспомнить Украины, но ожидать каких-то прорывных моментов не стоило. То, что больше всего интересовало Путина — насколько Соединенные Штаты готовы входить в той или иной форме в Минский процесс и поставят США под сомнение договоренности, достигнутые в Минске », — объясняет Сергей Рахманин.

По словам народного депутата, разговор Джо Байдена и Владимира Путина был зондированием почвы, во всему которой все сделали свои выводы:

«Путин услышал, что США не намерены входить в Минский процесс и не ставят Минский процесс под сомнение. Это не значит, что ситуация на этом и останется. Для Байдена необходимо понять для начала, что на сегодняшний день представляет собой Путин, чтобы впоследствии выстраивать свое отношение к вариантам решения ситуации на Востоке Украины и дальнейшей судьбы оккупированных территорий», — рассказал Рахманин.

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К тому же, по словам депутата «Голоса» у обоих лидеров были собственные представления о визави.

«То, что эта встреча состоялась — очень важно, потому что она необходима не только для судьбы Америки и РФ, она необходима для системы коллективной безопасности. Это был зондажные разговор, в котором американский президент старался очертить рамки тем, которые важны для него и Соединенных Штатов Америки и, соответственно, те красные ограничительные линии, которые с по его мнению существуют и за которые не стоит выходить», — отметил Сергей Рахманин.

Напомним, вчера в Женеве состоялась первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Украинский президент Владимир Зеленский хотел встретиться с американским президентом перед этим событием, но в Вашингтоне перестали рассматривать эту идею из-за коррупционного скандала в Украине.

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