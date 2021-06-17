Путин не верно интерпретировал слова Байдена о минских соглашениях, — Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук опровергла утверждение о том, что президент США Джозеф Байден поддержал президента России Владимира Путина в его убеждении о необходимости реализации минских соглашений в нынешнем их варианте.

По утверждению Верещук, она внимательно пересмотрела брифинг американского Президента Байдена по итогам его встречи с Владимиром Путиным, и может утверждать, что Байден высказался исключительно об усилении поддержки Украины и дипломатических шагов в урегулировании конфликта на Донбассе. В подтверждение сказанного Верещук привела прямую речь Байдена: «Мы согласились, что необходимо усилить дипломатию, по вопросам Минских соглашений», — информирует парламентский корреспондент Экономических новостей.

Верещук убеждена, что Украина на международной арене должна выступить «единым голосом» не транслируя утверждение Путина, а корректно и верно понимая месседжи наших американских партнёров.

Верещук отметила, что именно расширенная дипломатия способна ускорить процесс урегулирования конфликта на временно оккупированных территориях.

Нардеп отмечает, что именно расширение дипломатической миссии позволит начать выполнение необходимых шагов по безопасности (вывод российских войск, контроль украино-российской границы — прим. ред.) в рамках минских договорённостей, которые позволят впоследствии реализовать минские соглашения.

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Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве. Встреча прошла на вилле Ла-Гранж. Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций. Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

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По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.