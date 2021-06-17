Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, - Гончаренко (ВИДЕО) Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал о своих впечатлениях по итогам прошедшей встречи лидеров США и России Путина и Байдена, а также сделал свой прогноз относительно дальнейших действий Президента РФ в отношении Украины.

Гончаренко убеждён, что встреча двух президентов прошла достаточно успешно и главным достижением является то, что Байден и Путин продолжат свой диалог. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Нардеп отметил, что Путин не уйдёт с Донбасса и не ослабит давление на Украину после переговоров с Байденом, но и эскалации на Востоке Украины можно в ближайшем будущем не ждать.

Гончаренко отметил, что в очередной раз Кремль озвучивает мантру о Минских соглашениях и изменники в Конституции Украины, несмотря на то, что Украина не брала на себя подобных обязательств.

Народный депутат подчеркнул, что из уст Байдена Украина услышала заверения в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и это позитивный знак.

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«Дальнейшие шаги Путина против суверенитета Украины будут означать, что Россия ничего не услышала и идёт на конфронтацию с коллективным Западом, который представлял на этой встрече Байден», — отметил народный депутат.

Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве. Встреча прошла на вилле Ла-Гранж.

Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

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Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций. Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.