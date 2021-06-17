Прививать народных депутатов вакциной Пфайзер цинично, — Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Прививать народных депутатов вакциной Пфайзер цинично, - Качура (ВИДЕО) Прививать народных депутатов вакциной Пфайзер цинично, - Качура (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от фракции «Слуга народа»Александр Качура прокомментировал возможность вакцинации депутатов Верховной Рады вакциной от коронавируса компании Пфайзер, также рассказал, воспользуется ли он этой возможностью.

Качура убеждён, что предлагать депутатам прививаться вакциной от компании Пфайзер в то время, когда люди в огромных очередях стоят для получения китайской вакцины, не имея возможности выбрать производителя и сам препарат, крайне некорректно, сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Нардеп отметил, что сам не будет использовать своё служебное положение и прививаться Пфайзер.

В случае, если у него возникнет необходимость поездки за рубеж и потребуется вакцинация, он пойдёт в поликлинику по месту жительства и получит ту вакцину, которая будет на тот момент в наличии.

Вместе с тем Качура отметил, что депутаты не виноваты, что им была предложена вакцинация именно этим препаратом. Приведя в пример столичную администрацию, где бригады медиков выезжают на дом к чиновникам.

Читайте: На Киевщине открыли новые пункты вакцинации от COVID (СПИСОК)

«В одной с государственных администраций, которая находится в столице, скажу без всяких намеков, выезжают бригады медиков на дом к чиновникам делать вакцинации. Считаю это совсем неправильно, когда люди стоят в очередях и не могут получить вакцину, считаю это не совсем корректным», — отметил нардеп.

Напомним, что судя по информации пресс-службы Аппарата Верховной Рады, в Парламенте осуществляется запись на вакцинацию от COVID-19 народных депутатов, их помощников и работников Аппарата парламента.