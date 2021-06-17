Партия власти призывает людей расстреливать народных депутатов, — Кива (ВИДЕО)

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Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал драку со своим участием в Верховной Раде, после того как Никита Потураев с трибуны заговорил о «расстреле» фракции ОПЗЖ.

Кива требует возбуждения уголовного дела по данному инциденту, поскольку считает недопустимым, чтобы народный депутат от партии власти, прямо с трибуны Парламента, открыто призывал людей к совершению насильственных действий по отношению к народным депутатом. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Когда идёт публичный призыв к насильственным действиям по отношению к гражданам Украины — это уже преступление. А когда это происходит с трибуны Парламента — это преступление вдвойне. А когда этот призыв звучит из уст Главы парламентарного комитета — это называется тотальный хаос, беспредел и полное уничтожение морали», — отметил нардеп.

Кива высказал предположение, что возможно кто-то из людей, смотрящих заседание Верховной Рады, и, в частности, выступление Потураева, воспримет буквально этот призыв, возьмёт оружие и пойдёт убивать людей.

Именно поэтому «ОПЗЖ» планирует направить обращение в правоохранительные органы с требованием расследования данного преступления.

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Напомним, в четверг в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами ОПЗЖ и «слугами народа» после слов Никиты Потураева о «расстреле фракции».

«Нас спрашивали, когда закончится эпоха бедности — тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет», — заявил Никита Потураев в ответ на реплику кого-то из ОПЗЖ.

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Когда «Слуга народа» Потураев заговорил о расстреле ОПЗЖ, те бросились к трибуне, где и произошла потасовка между Ильей Кивой и Николаем Тищенко.

После потасовки, спикер Рады Разумков объявил перерыв. После перерыва, Потураев по просьбе спикера извинился.

Но нардепы от ОПЗЖ требуют отстранить Потураева от должности Председателя профильного Комитета, а также возбудитель против него уголовное дело.