РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

16.06.2021

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве могут сыграть важную роль в организации будущей встречи главы Кремля с президентом ...
11.06.2021

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Не успела Верховная Рада принять закон о 20%-м налогообложении НДС доходов международных IT-компаний в Украине, который непонятно как взимать , как подоспело ...
06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...

Последние новости

17.06.2021 г.
16:31 Украина попала в европейский туристический рейтинг. Но есть и плохая новость
16:28 Путин не уйдёт с Донбасса, но и резких выпадов в сторону Украины тоже не будет, - Гончаренко (ВИДЕО)
16:15 Партия власти призывает людей расстреливать народных депутатов, - Кива (ВИДЕО)
16:04 Моргенштерн судится с СБУ. Захотел в Украину
15:57 «Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это - без учета транспортировки, - Тимошенко (ВИДЕО)
15:48 Рахманин пояснил, почему Украина не была приоритетом в разговоре Путина и Байдена
15:48 Кива и Тищенко на переднем плане: В Раде после слов Потураева про расстрел ОПЗЖ началась массовая драка (ФОТО, ВИДЕО)
15:28 Антициклон Zoe несет в Украину сильную жару
15:20 Депутаты-миллионеры получают деньги из госбюджета на компенсацию расходов на жилье
15:11 Украинцам рассказали, как подать заявление на назначение пенсии онлайн
14:20 В Мариуполе детей-диабетиков задарили сладостями. Родители возмущены
14:10 Рада увеличила территорию одного украинского города
14:09 "Охранник маленький": Харьковчанин кулаками "воспитывал" посетителей супермаркета без масок (ВИДЕО)
14:00 Украина заняла лидирующую позицию по экспорту проса
13:40 В Индии у перенесшего COVID-19 пациента впервые зафиксировали "зеленую плесень"
13:20 В Украину прилетел редчайший самолет Piaggio P.180 Avanti от Феррари (ФОТО)
13:00 Эксперт озвучил главные проблемы с общественным транспортом в Киеве
12:59 СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины комплектующих к бронетехнике
12:42 На Киевщине открыли новые пункты вакцинации от COVID (СПИСОК)
12:30 В Сети впервые опубликовали видео момента смертельной аварии на канатной дороге в Италии (ВИДЕО)
12:27 "Нафтогаз" повысил цену на газ: сколько теперь придется заплатить
12:09 В Subaru официально презентовали кроссовер Subaru Forester (ФОТО)
12:00 На берег популярного украинского курорта вынесло горы водорослей: отдыхающие жалуются на неприятный запах (ФОТО)
11:49 НАТО готовит украинских офицеров к ведению операций по стандартам организации (ФОТО)
11:34 Лица Путина и Байдена на встрече в Женеве: драматичные кадры (ФОТО)
11:18 Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
11:16 Теневая сторона успеха ОККО Виталия Антонова: Лоббизм, монополии, взятки и налоговые «скрутки», - СМИ
10:53 Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО
10:47 Бобровская рассказала о причинах конфликта и раскола парламентской фракции "Голос" (ВИДЕО)
10:33 В США пилот столкнулся с мощным торнадо (ВИДЕО)
09:55 Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)
09:30 В американском штате был замечен первый в 2021 году шершень-убийца: чем опасно насекомое
09:18 Заминированные территории Донбасса: в Украине готовят перечень опасных районов
09:00 В Сети показали, как выглядят пляжи Одессы и Затоки в условиях нынешнего лета (ФОТО)
08:50 Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые согласились на вакцинацию от COVID-19
08:47 Боец ВСУ получил осколочное ранение
07:45 Королева Летиция удивила поклонников своим новым вечерним образом (ФОТО)
07:45 Ремонт влетит в копеечку: суперкар Ferrari в Украине попал в нелепое ДТП (ФОТО)
07:33 Западные СМИ прокомментировали встречу Байдена и Путина в Женеве
07:19 Сеть взорвало видео, как астронавты в космосе модернизировали МКС (ВИДЕО)
07:02 Европе грозит дефицит шоколада и кофе
06:48 "Борьба с комарами": уникальный украинский проект победил на инвестсаммите в США
06:24 Угроза российской агрессии со стороны Беларуси значительно возросла, - Разумков
06:01 В США на дне озера нашли уникальные артефакты
16.06.2021 г.
23:45 Американские конгрессмены призвали к новым санкциям против России
22:51 В американском Техасе гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей (ВИДЕО)
22:47 Саакашвили появился в модном френче за 100 тысяч в деловом турне по Украине (ФОТО)
19:55 В Чернобыле показали птицу-привидение (ФОТО)
19:11 Итоги переговоров: Путин и Байден договорились вернуть послов
18:38 Переговоры по Донбассу: В России озвучили "условия" для участия США
18:23 История с парой из Харькова, сковавшей себя цепью, получила неожиданный финал
18:05 Минобороны отдаст на приватизацию три отеля с огромными долгами
18:01 Пискун, Тупицкий и Слиденко: С госдач в Конча-Заспе выгнали 8 чиновников
17:24 В СМИ вспомнили 5 топ-встреч, на которые опоздал Путин
17:11 Трагическая смерть украинской модели в Турции: В Сети появилось видео последних минут жизни украинки
17:01 Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве началась со скандала. В Белом доме отреагировали
16:28 Оккупанты убили боевика, который решил сдаться ВСУ, - разведка
16:20 FOXTROT.UA расширяет ассортимент непрофильными товарами
15:56 В Украине ввели новые правила перевода денег с карты на карту
15:08 В Украине продлили адаптивный карантин, но ослабили ограничения
14:59 В Украину идет западноевропейская жара
14:44 Забавный антипутинский перформанс в Женеве попал во все мировые СМИ (ФОТО)
14:28 ​Встреча Байдена с Путиным: Зеленский поделился своими опасениями
14:00 Ученые назвали неожиданный способ защититься от коронавируса
13:40 В Украине упростили выплату компенсаций медикам, пострадавшим от COVID-19
13:20 Бюджетный кроссовер от Volkswagen почти полностью рассекретили, не дожидаясь премьеры (ФОТО)
13:08 «Справедливость» раскольников фракции «Голос» противоречит законодательству, - Осадчук (ВИДЕО)
13:00 Украина значительно улучшила свои позиции в рейтинге развития ООН
12:59 СБУ блокировала масштабный канал контрабанды в ЕС (ВИДЕО)
12:48 Запуск рынка земли: эксперт спрогнозировал цену пая
12:44 Данилов утверждает, что не допустит открытия российских гипермаркетов в Украине
12:37 Кравчук обвинила ОПЗЖ в блокировании рассмотрения закона о Нацсовете по ТВ (ВИДЕО)
12:30 Ученые убедились в высокой эффективности вакцин против всех вариантов COVID-19
12:25 Уже официально: в украинском языке появился новый знак препинания
12:24 ВСУ провели масштабные танковые учения (ВИДЕО)
12:18 "Слуги народа" хотят посадить своих людей в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, - Бойко (ВИДЕО)
12:06 Несмотря на санкции Зеленского, АМКУ снова поддерживает Амирханяна - СМИ
12:00 Впервые после прекращения огня Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа (ВИДЕО)
11:58 На Польшу совершили "беспрецедентную" кибератаку
11:55 Часть фракции «Голос» создает свое объединение и требует отставки Киры Рудык (ВИДЕО)
11:20 "Украина своих в беде не оставляет": Таран рассказал про репатриацию украинцев (ВИДЕО)
11:19 В Офисе президента Зеленского хотят уволить главу МВД Авакова
10:39 Теракт на военной базе: в Колумбии подорвали автомобиль
10:19 Во Франции археологи нашли "море сокровищ"
10:06 Группа Бойко-Левочкина может политически «развестись» с группой Медведчука, - Фесенко
09:56 Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО)
09:49 "Технология будущего": в Германии запустили мощнейший квантовый компьютер
09:44 Как Дональд Трамп отпраздновал первый день рождения после ухода из Белого дома (ВИДЕО)
09:19 Украину накроют сильные ливни с грозами (КАРТА)
09:16 Экс-супруга Джеффа Безоса продолжает жертвовать миллиарды на благотворительность
Все новости »

«Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это — без учета транспортировки, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это - без учета транспортировки, - Тимошенко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что НАК «Нафтогаз» с 1 июня повышает цену на газ для населения на 50%.

Тимошенко отметила, что такого заявления от главы «Нафтогаза» Витренко никто не ожидал, поскольку, придя по протекции президента Зеленского, он обещал сделать цену на украинский газ честной и объективной. А это, по словам нардепа, — 2,30 грн за кубометр. Тимошенко выразила возмущение, что вместо справедливой цены на газ, неожиданно, летом, Нафтогаз поднимает цену сразу наполовину, — передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Как отмечает Тимошенко, цена наз повышается на 50% без учёта транспортировки и других надбавок, а они в совокупности могут прибавить к стоимости ещё 30%. Итого, по словам Тимошенко, цена для населения со всеми надбавками повысится на 80%.

«Цена которую они огласили уже с первого июня — это 11,94 грн за кубический метр. Это без транспортировки и всего того, что будет сверху накручено. Это не только повышение цены на газ, это сразу потянет увеличение цен в магазинах, поскольку газ потребляет промышленность и аграрный сектор. Это скажется на стоимости городского транспорта, а также на стоимости электроэнергии, поскольку часть электроэнергии вырабатывается при использовании природного газа. По сути, они запустили процесс гиперинфляции в стране», — отмечает Тимошенко.

Нардеп отметила, что нынешняя власть подобными действиями забирает последнее у обнищавшего населения, одномоментно повышая стоимость газа более чем на половину.

Читайте: 284 637 567 - это не номер телефона, а зарплата Витренко в НАК "Нафтогаз Украины" за полгода 2020 года

В завершении Тимошенко призвала граждан высказывать свою гражданскую позицию, не молчать и отстаивать свои права. Поскольку стоимость газа украинского производства 2,30 грн за кубометр, а продаёт государство населению этот газ практически по 12 грн. В связи с этим у Тимошенко возникает вопрос, куда девается колоссальная разниц и кто на этом наживается, получая за счёт населения сверхприбыли.

fb-share-icon
0
Tweet
24
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 91

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Все статьи



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Мариуполе неизвестные "разукрасили" фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО) (2736)

Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря (2139)

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве началась со скандала. В Белом доме отреагировали (2069)

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО (1859)

Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска "Nord Stream–2" (1634)

«Северный поток-2» - это ловушка для России, которая грамотно расставленна США (1259)

Без Украины Россия никогда не будет империей, - Горбулин (ВИДЕО) (1211)

"Предупреждение для России": Байден прокомментировал свой приезд в Европу (1060)

Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО) (1016)

В Офисе президента Зеленского хотят уволить главу МВД Авакова (794)

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Самолет CT-142 Dash 8M (Канада)
Беспилотный комплекс «Горлица»
Вся армия    >>

Персоны

Янукович
Виктор
Пинчук
Елена
Костельман
Владимир
Паниотто
Владимир
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кішка-модель, яка працює на китайських автовиставках, отримує понад 40 тис грн за вихід (ФОТО) (4785)

Лица Путина и Байдена на встрече в Женеве: драматичные кадры (ФОТО) (2944)

"Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя", - Ірина Геращенко прокоментувала букети у Верховній Раді (ФОТО) (2836)

В Сети показали, как выглядят пляжи Одессы и Затоки в условиях нынешнего лета (ФОТО) (2789)

Ремонт влетит в копеечку: суперкар Ferrari в Украине попал в нелепое ДТП (ФОТО) (2323)

Западные СМИ прокомментировали встречу Байдена и Путина в Женеве (2233)

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве началась со скандала. В Белом доме отреагировали (2069)

Королева Летиция удивила поклонников своим новым вечерним образом (ФОТО) (2006)

Новий "будівельний матеріал": у Києві ями у дворі "залатали" килимами (ФОТО) (1966)

Рада увеличила территорию одного украинского города (1557)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО) (15011)

Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021 (9961)

В Україні масово скоротять держслужбовців (9050)








Экономические новости youtube



Тарифы




Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 