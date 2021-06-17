«Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это — без учета транспортировки, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это - без учета транспортировки, - Тимошенко (ВИДЕО) «Нафтогаз» поднимает цену на газ для населения на 50% с 1 июня. И это - без учета транспортировки, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что НАК «Нафтогаз» с 1 июня повышает цену на газ для населения на 50%.

Тимошенко отметила, что такого заявления от главы «Нафтогаза» Витренко никто не ожидал, поскольку, придя по протекции президента Зеленского, он обещал сделать цену на украинский газ честной и объективной. А это, по словам нардепа, — 2,30 грн за кубометр. Тимошенко выразила возмущение, что вместо справедливой цены на газ, неожиданно, летом, Нафтогаз поднимает цену сразу наполовину, — передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Как отмечает Тимошенко, цена наз повышается на 50% без учёта транспортировки и других надбавок, а они в совокупности могут прибавить к стоимости ещё 30%. Итого, по словам Тимошенко, цена для населения со всеми надбавками повысится на 80%.

«Цена которую они огласили уже с первого июня — это 11,94 грн за кубический метр. Это без транспортировки и всего того, что будет сверху накручено. Это не только повышение цены на газ, это сразу потянет увеличение цен в магазинах, поскольку газ потребляет промышленность и аграрный сектор. Это скажется на стоимости городского транспорта, а также на стоимости электроэнергии, поскольку часть электроэнергии вырабатывается при использовании природного газа. По сути, они запустили процесс гиперинфляции в стране», — отмечает Тимошенко.

Нардеп отметила, что нынешняя власть подобными действиями забирает последнее у обнищавшего населения, одномоментно повышая стоимость газа более чем на половину.

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В завершении Тимошенко призвала граждан высказывать свою гражданскую позицию, не молчать и отстаивать свои права. Поскольку стоимость газа украинского производства 2,30 грн за кубометр, а продаёт государство населению этот газ практически по 12 грн. В связи с этим у Тимошенко возникает вопрос, куда девается колоссальная разниц и кто на этом наживается, получая за счёт населения сверхприбыли.