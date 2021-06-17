Если Украина будет полагаться только на переговоры Байдена и Путина — у неё не будет будущего, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если Украина будет полагаться только на переговоры Байдена и Путина - у неё не будет будущего, - Тимошенко (ВИДЕО) Если Украина будет полагаться только на переговоры Байдена и Путина - у неё не будет будущего, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена, что Украине надо прекратить надеяться на другие страны и с надеждой ждать чем закончатся переговоры их лидеров, и начать рассчитывать на себя и свои силы.

Тимошенко, убеждена, что стране надо развивать свою экономику, свою дипломатию и научиться рассчитывать на свои силы и возможности, именно в этом залог успеха любой страны, — передает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Когда вся страна затаив дыхание сидит и ждёт о чем договорятся лидеры других стран, это говорит о том, что Украину «отбросили на маргинес» и превратили в страну третьего мира, с отсутствием политики на высоком межгосударственном уровне», — отметила Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что Украине надо прекратит ждать блага от других государств и научиться строить «своё счастье самостоятельно».

Вместе с тем она выразила обеспокоенность, тем, что в Украине строится «гибридная колонизация» и страна полностью переходит под внешнее управление.

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«И если эту практику не прекратить, Украина может потерять свой суверенитет и независимость», — заявила Тимошенко.

Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве. Встреча прошла на вилле Ла-Гранж.

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Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций. Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.