Бобровская рассказала о причинах конфликта и раскола парламентской фракции «Голос» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бобровская рассказала о причинах конфликта и раскола парламентской фракции "Голос" (ВИДЕО) Бобровская рассказала о причинах конфликта и раскола парламентской фракции "Голос" (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская, которая совместно с коллегами объявила о создании независимого объединения «Справедливость», рассказала о причинах конфликта внутри фракции «Голос».

По ее словам, течении пяти месяцев члены фракции пытались прийти к общему знаменателю и договориться. Но после того, как глава фракции «Голос» Ярослав Железняк пять месяцев отказывался созывать заседание фракции и обсудить спорные моменты, всем стало понятно, что командной игры не получится. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Как уже заявила часть «отколовшихся» депутатов фракции, последней каплей послужило «тайное» внесение в повестку дня ВР законопроекта, согласно которому украинским производителям теле- и видео контента разрешалось транслировать его на русском языке.

Все это произошло с подачи Главы фракции Ярослава Железняка, который впоследствии заявил, что это была его механическая ошибка и недосмотр, поскольку законопроект был внесён неожиданно и очень поздно вечером.

«Тот, кто близок к монобольшинству и президиуму Верховной Рады знают все про повестку дня, и я не верю в эту ошибку, поскольку знаю как он тщательно подходит к подбору законопроектов, которые вносятся в повестку дня», — заявила Бобровская.

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Журналисты уточнили, почему, по ее словам, Железняк так близок к «Слуге народа», находясь публично в жёсткой оппозиции? На это Бобровская ответила: «Это элементарные вещи, рабочие, которые мы все знаем и видим».

Нардеп заявила, что началом конфликта внутри фракции стало весьма странное избрание в политический совет партии «Голос» людей, за которых не голосовали и которые возникли весьма неожиданно.

«Неожиданно мы увидели в тот день? когда мы были на сессии, как были подтасованы голоса и люди. Именно в этот период и начался конфликт за конфликтом. Далее был конфликт, когда не были собраны голоса внутри фракции за отставку генпрокурора Венедиктовой, потом был наезд на украинский культурный Фонд, далее была попытка снять с НАЗК возможность проверки и использования денег политическими партиями. Тогда стало понятно, что мы немного не в ту сторону движемся», — заявила нардеп.

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Напомним, десять народных депутатов из парламентской фракции «Голос» объявили о создании в стенах Парламента нового объединения под названием «Справедливость», выразив недоверие руководителям фракции Кире Рудык и Ярославу Железняку.

Фактически, они обвинили их в сговоре с политическими и идеологическими оппонентами партии «Голос», весьма «странных» голосованиях в Раде, а также выдвинув обвинения Кире Рудык в участии в «дерибане земли в столице».