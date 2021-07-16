После запуска трубопровода «Северный поток-2» Россия прекратит транзит газа через Украину и развяжет войну, — сенатор США Рубио

Главная » Последние новости » Политические новости » После запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия прекратит транзит газа через Украину и развяжет войну, - сенатор США Рубио После запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия прекратит транзит газа через Украину и развяжет войну, - сенатор США Рубио

Закрыть Отправить

Сенатор США Марко Рубио направил письмо президенту Джо Байдену с констатацией того, что "существует широкая двухпартийная поддержка для предотвращения завершения строительства трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины".

По его словам, завершение строительства газопровода «Северный поток 2″ поставит под удар демократических союзников в Восточной и Центральной Европе и стимулирует агрессию российского президента Владимира Путина по отношению к ним», информируют Экономические новости.

«С момента Вашего вступления в должность (Джо Байдена — прим. ред.) Вы постоянно подчеркивали важность координации действий с нашими демократическими союзниками и партнерами для достижения нашей общей внешнеполитической цели — противодействия усилиям Кремля по расширению своего влияния в Европе и во всем мире. Разделяя эту точку зрения, я искренне считаю, что недавнее решение вашей администрации об отмене санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей не соответствует этой цели и, по сути, еще больше ставит под угрозу наших демократических союзников», — написал заместителем председателя специального комитета Сената по разведке, сенатор Рубио.

По его словам, 19 мая 2021 года секретарь Блинкен уведомил Конгресс о решении Байдена отменить санкции в отношении дочерней компании Газпрома, Nordstream 2 AG и ее руководителей, поскольку сотрудничество с Германией будет иметь решающее значение для «защиты наших демократий от авторитаризма» и «противодействия злонамеренному поведению России и Китая».

Однако Рубио убежден, что этот аргумент ложен. По его мнению, завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» поставит под угрозу демократических союзников США в Восточной и Центральной Европе и усилит агрессию российского президента Владимира Путина по отношению к ним.

Читайте: Только ли российские страхи сдерживают вступление Украины в НАТО?

Сенатор считает, что зависимость Путина от транзита российского газа и нефти через Украину существенно сдерживает его способность использовать свои большие военные ресурсы для принуждения и запугивания украинских партнеров США.

«Сборы, выплачиваемые российскими компаниями за транзит газа через Украину, обеспечивают украинское правительство миллиардами долларов, которые необходимы ему для снабжения своих вооруженных сил для защиты территориальной целостности Украины. Только в 2019 году 35% экспортируемого Россией газа проходило через Украину. Нынешнее стремление Украины сохранить транзит этого газа дает ей рычаг, позволяющий предотвратить эскалацию Россией продолжающейся войны на Донбассе и даже незаконный захват дополнительной украинской территории. Завершение строительства «Северного потока — 2″ лишает Украину одного из немногих преимуществ перед режимом Путина», — убежден американский сенатор.

Рубио также отметил, что несмотря на то, что канцлер Меркель гарантировала статус Украины как страны-транзитера газа, Газпром уже начал сокращать использование трубопроводов в Украине. По его словам, 2 июля появились сообщения о том, что Газпром прекратил бронирование дополнительных мощностей для транзита газа через Украину этим летом в расчете на то, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию к следующему месяцу.

Читайте: Стало известно, сколько в этом году Украина заработает на транзите газа из РФ

«Я полностью ожидаю, что в конце этого года Россия прекратит транзит газа через Украину, как это было в 2006 и 2009 годах, и усилит войну, которую она ведет против Украины с 2014 года через своих боевиков и марионеток на Донбассе», — добавил Рубио.

«Я призываю вас довести до сведения канцлера Германии Меркель, что существует широкая двухпартийная поддержка предотвращения строительству еще одного газопровода в обход Украины. Я также призываю вас оказать давление на канцлера Меркель, чтобы она поддержала Украину против агрессии России. Противодействие авторитарному влиянию требует не только противодействия строительству еще одного трубопровода Путина, но и обеспечения Европы альтернативными источниками энергии и твердой позиции наших союзников и партнеров. Я готов работать с вами над разработкой политики, которая действительно защищает демократию и противостоит угрозе авторитаризма», — подчеркнул сенатор Рубин.