«Справедливость» раскольников фракции «Голос» противоречит законодательству, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Справедливость» раскольников фракции «Голос» противоречит законодательству, - Осадчук (ВИДЕО) «Справедливость» раскольников фракции «Голос» противоречит законодательству, - Осадчук (ВИДЕО)

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Народный депутат и член политического совета партии «Голос» Андрей Осадчук убеждён, что демарш части его коллег по фракции, никого из руководства партии не удивил и был ожидаем.

Осадчук отметил, что с юридической точки зрения, заявление о создании в рамках фракции «Голос» нового депутатского объединения «Справедливость» является незаконным и не может быть реализовано. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По мнению нардепа, депутатам необходимо выйти из фракции и только в этом случае, они могут говорить о создании нового политического объединения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли рассмотрен вопрос на фракции об исключении взбунтовавшихся депутатов, Осадчук ответил отрицательно, отметив, что для этого нет юридических инструментов.

«Сейчас такая ситуация с нашей фракцией в Верховной Раде, что невозможно исключить кого-то из фракции, поскольку это предполагает, чтобы за это проголосовало большинство фракции. Думаю, математически вы понимаете, что это сделать невозможно», — отметил Осадчук.

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Нардеп отметил, что сегодня вечером соберется политический совет партии «Голос», на котором будет рассмотрено заявление части депутатов фракции, а также из желания создать новое политическое объедение.

Напомним, десять народных депутатов из парламентской фракции «Голос» сегодня объявили о создании в стенах Парламента нового объединения под названием «Справедливость», выразив недоверие руководителям фракции Кире Рудык и Ярославу Железняку.

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Фактически, они обвинили их в сговоре с политическими и идеологическими оппонентами партии «Голос», весьма «странных» голосованиях в Раде, а также выдвинув обвинения Кире Рудык в участии в «дерибане земли в столице».