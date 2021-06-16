«Слуги народа» хотят посадить своих людей в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Слуги народа" хотят посадить своих людей в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, - Бойко (ВИДЕО) "Слуги народа" хотят посадить своих людей в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, - Бойко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко считает, что сегодняшний законопроект по расширению полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания позволит власти оказывать существенное влияние на свободу слова в Украине.

Бойко отметил, что Верховную Раду фактически лишают возможности влиять на формирование состава Нацсовета, вместо этого позволяя общественным организациям подавать своих кандидатов в регуляторный орган.

«В законе предусмотрены какие-то общественные организации, которые делегируют своих членов. Мы уже видели, как они делегировали своих представителей в министерства. Это люди, которые как-то всплыли, и не имея профессионального опыта, пытаются руководить отраслями, или как сегодня нам предлагают Нацсоветом», — отметил Бойко.

Нардеп убеждён, что в случае создания «ручного» Нацсовета, Слуги получат там большинство, поскольку, согласно предлагаемому законопроекту, 4 человека в Нацсовет назначает президент Зеленский, а ещё 4 человека будут идти по квоте общественных организаций и Верховной Рады.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает во втором чтении Проект Закона № 4107 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте: В Верховной Раде депутатам организовывают элитную вакцинацию