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Кравчук обвинила ОПЗЖ в блокировании рассмотрения закона о Нацсовете по ТВ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Кравчук обвинила ОПЗЖ в блокировании рассмотрения закона о Нацсовете по ТВ (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук пожаловалась на, так называемый, поправочный спам от фракции «ОПЗЖ», которым они планируют заблокировать принятие закона о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещании.

Кравчук отметила, что Верховная Рада вместо принятия важных законопроектов вынуждена формально рассматривать многочисленные и не существенные правки нардепов от «ОПЗЖ», которым они пытаются отложить принятие закона о расширении полномочий Нацсовета. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Все, что сейчас происходит — это PR отдельной фракции, поскольку по сути они не имеют никакого значения. Поскольку большая часть правок относится к разделу, который мы ко второму чтению просто убрали из закона», — утверждает Кравчук.

По ее словам, после принятия данного закона, можно будет восстановить конкурс на частоты, что, по словам Кравчук, позволит запустить долгожданный проект «Мультиплекс», который позволит обеспечить покрытие украинскими каналами всю территорию Украины, включая и временно оккупированные территории.

Кравчук выразила надежду, что Верховная Рада после длительного перерыва связанного с ковидом возобновит конкурс, по своей квоте, на позиции в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает во втором чтении Проект Закона № 4107 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 75

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