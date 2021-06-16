Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО) Ермак, Тимошенко, Аваков и нардепы Рады катаются на авто с поддельными номерными знаками (ВИДЕО)

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Влиятельные государственные служащие из Офиса Зеленского, а также нардепы Верховной Рады в нарушение закона используют на собственных машинах, так называемые, номера прикрытия.

Как информируют Экономические новости, об этом идет речь в новом расследовании журналистов Bihus.Infо.

По данным журналистов-расследователей, глава Офиса президента Андрей Ермак ездит на автомобиле Мерседес с номером прикрытия, его охранники — на машине Тойота с номером, зарегистрированным на другую машину, а номер машины его заместителя Кирилла Тимошенко не был зарегистрирован вовсе ни на одну машину.

По данным представителей СМИ, 1-ый помощник президента Зеленского Сергей Шеффир также ездит с номером прикрытия.

Согласно информации журналистов, номерами прикрытия пользуется также не только глава МВД Арсен Аваков, но и его сын, предприниматель Александр Аваков. А деловой партнер семьи Аваковых, бывший народный депутат Игорь Котвицкий, использует номера, которых нет вовсе в базе данных Министерства Внутренних дел.

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Репортеры-расследователи заявляют, что номерные знаки парламентария «Слуга народа» Андрея Кличко были зарегистрированы на другой автомобиль.

У депутата «ОПЗЖ» Ильи Кивы — машина Тойота Лэнд Круизер, номера которого изменяются часто, но, согласно данным расследования, они все фейковые. «Мне не известны номерные знаки моей машины», — сообщил Кива представителям СМИ.

Как рассказывает Bihus.info, даже если камера зафиксирует превышение скорости машиной с фейковыми номерными знаками, такой водитель не получит штраф, так как номерные знаки не связаны с владельцев машины.

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Следует также подчеркнуть, что в соответствии с законодательством, лишь органы охраны правопорядка, Нацгвардия, государственная охрана и те, кого они охраняют, имеют легитимное право использовать номерные знаки прикрытия.