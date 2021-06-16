Часть фракции «Голос» создает свое объединение и требует отставки Киры Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Часть фракции «Голос» создает свое объединение и требует отставки Киры Рудык (ВИДЕО) Часть фракции «Голос» создает свое объединение и требует отставки Киры Рудык (ВИДЕО)

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Половина фракции "Голос" обвинила руководство партии в заангажированности, голосовании за прокремлевские законопроекты, а также в активной поддержке дерибана земли в Киеве.

«Руководство нашей партии пересекло все красные линии, за которые голосовали наши избиратели. Именно поэтому десять народных депутатов проголосовали за создание нового объединения «Справедливость», заявила Александра Устинова сегодня в кулуарах Верховной Рады. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Помимо создания нового объединения «Справедливость» часть депутатов «Голоса» хотят выразить вотум недоверия и требовать отставки главы партии «Голос» Киры Рудык, которая, по их словам, систематически прогуливает заседания Парламента.

«Если глава партии не посещает заседания, чтобы она отстаивала интересы людей в стенах Парламента, она должна уйти с должности главы фракции и уйти из партии совсем», — заявила Устинова.

Она также отметила, что возможно исключение части депутатов, которые поддержали данный демарш во фракции «Голос», выразив готовность работать за рамками партии в интересах своих избирателей.

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Депутаты фракции «Голос» отметили, что не собираются складывать депутатские мандаты, поскольку их избирали задолго до того как Рудык пришла во фракцию.

Депутаты открыто обвинили руководство партии «Голос» в договорняках с пропрезидентской партией и весьма сомнительных голосованиях, которые идут в разрез принципам, которые были задекларировав партией на выборах.