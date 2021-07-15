Парламент Украины принял отставку министра внутренних дел Арсена Авакова

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Верховная Рада Украины в четверг проголосовал за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Аваков подал заявление об отставке во вторник, но не сообщил о причинах своего решения. 57-летний политический тяжеловес занимал свой пост с 2014 года и был самым долгоживущим министром внутренних дел в постсоветской истории Украины, информируют Экономические новости.

В четверг законодатели отдали 291 голос из 450 в поддержку отставки Авакова.

Аваков считался одним из самых влиятельных членов кабинета министров Украины. Он занимал пост министра внутренних дел в четырех разных правительствах и при двух президентах, удерживаясь на этой должности, несмотря на частые перестановки в правительстве и многочисленные обвинения в коррупции.

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, депутата от правящей партии «Слуга народа», на пост министра внутренних дел вместо Авакова. Голосование по его назначению состоится в пятницу, сообщили законодатели после заседания фракции «Слуга народа» в парламенте.

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41-летний Монастырский является председателем парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Он сказал, что решение принять предложение Зеленского было «самым сложным» в его жизни.