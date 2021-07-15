Начинаются американо-германские переговоры о будущем «Северного потока-2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Это последний зарубежный визит Меркель перед окончанием ее последнего срока пребывания на посту главы правительства Германии. До ухода со своего поста канцлер намерен обсудить с президентом США судьбу газопровода "Северный поток - 2" и добиться перезагрузки отношений между двумя странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон в среду. Одна из главных спорных тем — будущее газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что переговоры с правительством Германии касаются возможных шагов, необходимых для предотвращения превращения газопровода в инструмент давления Москвы на Украину, информируют Экономические новости.

Строительство самого газопровода может быть завершено через несколько недель или около того, но сейчас Россию и Германию больше всего интересует, согласятся ли США не препятствовать технической сертификации и последующему вводу в эксплуатацию и коммерческому использованию «Северного потока-2», который по-прежнему находится под сильным санкционным давлением. В результате санкций США могут оказаться в ситуации, когда никто не захочет страховать и сертифицировать трубопровод. На практике он может оставаться абсолютно незаполненным.

Два основных кандидата на пост канцлера после осенних выборов, представитель Христианско-демократического союза Армин Лаше и социал-демократ Олаф Шольц, подчеркивают, что если Россия откажется продлить транзитный договор через украинскую территорию после 2024 года, поставки газа в Германию через Балтику должны быть прекращены. Однако, по данным еженедельника Der Spiegel, Германия и США также обсуждают альтернативный сценарий компенсации Киеву потери транзита. Об этом мы узнаем больше уже сегодня.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» Киеву потребуются гарантии стабильных поставок газа в течение 10-15 лет. По его словам, Украине также нужны гарантии ЕС по ценам на газ. Глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон высказал мнение, что новый долгосрочный транзитный контракт может стать для Украины компенсацией за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

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