РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

13.07.2021

"Северный поток-2" на долгие годы омрачит американо-германские отношения

Северный поток-2 на долгие годы омрачит американо-германские отношения
Упорно поддерживая строительство российского газопровода "Северный поток-2", Ангела Меркель подвела США и Европу - и оставила своему преемнику только ...
08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...

Последние новости

15.07.2021 г.
09:00 В Европе разгорелась война между водородом и электромобилями Илона Маска
08:53 Евросоюз жестко обратился к Лукашенко
08:48 Компания BAE Systems опубликовала фото боевой машины нового поколения для армии США
08:38 В Греции вспыхнул массовый протест против COVID-вакцинации (ВИДЕО)
08:15 Начинаются американо-германские переговоры о будущем "Северного потока-2"
08:09 В Германии запустили работу Космического командования
07:48 "Операция Atlantic Resolve": США перебросили в Литву танки и артиллерию
07:38 В Украине изменили дорожные знаки: что надо знать
07:28 Украину накроет сильная жара (КАРТА)
07:08 Стало известно, на каких пляжах Украины запрещено купаться
06:48 В ООН представили план по спасению жизни на Земле: что планируют сделать
06:18 В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало
06:01 Во Франции военный оригинально сделал предложение любимой
01:12 Нацгвардия при участии военной авиации провела масштабные учения водолазов в Черном море. ФОТО
01:10 Преемник: племянник Путина подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму России
14.07.2021 г.
23:25 Польша закупит 250 американских танков "Абрамс" для укрепления обороны
23:25 Будущие технологические тренды придут из Украины, которая станет Кремниевой долиной в Восточной Европе
23:18 В США крысы стали массово атаковать электрокары Tesla, в чем причина
23:08 "Я уже около трех месяцев лечусь": Юлия Мендель раскрыла причины увольнения с должности пресс-секретаря президента
22:55 Эксперты установили генетические заболевания, которые приводят к тяжелой форме COVID-19
22:27 Житель Антарктиды показал, как выглядит рассвет после полярной ночи. ВИДЕО
20:47 Путин готовится к войне против Украины, затевая захват всего Донбасса, - эксперты
20:46 5 футболистов, которые стали открытиями чемпионата Евро-2020
18:52 Как Америка может противостоять энергетической экспансии Китая
18:40 В Финском заливе обнаружили исчезнувшую 70 лет назад подводную лодку
18:15 Планы реформирования Службы безопасности Украины под угрозой
18:00 Австралийские ученые нашли способ быстро остановить размножение коронавируса
17:30 12-летняя жительница Закарпатья спасла четырех детей во время наводнения
16:58 Путин использует хакерские атаки на Украину как тренинг по ведению кибервойны против Запада
16:30 В столице хулиганы разбили стекло в автомобиле и положили голову коровы на крышу (ФОТО)
16:00 Ученые определили симптомы, которые указывают на COVID-19 у вакцинированных людей
14:45 В Украине хотят изменить правила трудоустройства иностранцев: что нового
13:44 Пенсионеры МВД Украины пытались прорваться через силовиков в здание Верховной Рады (ВИДЕО)
13:37 В Украине появился первый поезд, приспособленный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями (ФОТО)
12:59 «Критическое сырье»: Украина обладает уникальными месторождениями
12:37 "Северный поток-2"- это геополитическое оружие Кремля, нацеленное в самое сердце Европы
12:19 Киев отказался от бумажных билетов: как оплатить проезд
12:00 Китайские корабли вошли в территориальные воды Японии
11:41 «Порошенко с помощью Рожковой вредит Зеленскому», - блог эксперта Дмитрия Марунича
11:37 США охватили мощные лесные пожары: идет срочная эвакуация людей (ФОТО)
11:18 На Донбассе боевики стягивают тяжелую технику, - ОБСЕ
10:34 Красоты Китая станут доступны всем украинцам: Украина и КНР подпишут соглашение о безвизе
10:25 "Затоплены улицы и метро": на Варшаву обрушился мощный ураган (ФОТО)
09:49 Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз о динамике заболеваемости COVID-19
09:41 Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов
09:18 "Отели под открытым небом": в Турции туристы ночуют на пляжах из-за жары
09:15 Курьез: глава Олимпийского комитета случайно назвал японцев китайцами (ВИДЕО)
09:00 Германия создает новое военно-космическое командование
08:58 В США зафиксировали рекордную инфляцию
08:49 На Мексику "обрушилась" третья волна COVID-19
08:09 Киев накроет "адская" жара
07:28 ТОП-3 самых популярных электромобилей в Украине
07:04 В Минздраве рассказали, как перенести аномальную жару
06:49 В Китае разработали уникальную дрон-акулу (ФОТО)
06:19 ЮАР захлестнули массовые протесты
06:01 В Антарктиде ученые нашли таинственные озера (ВИДЕО)
13.07.2021 г.
23:49 "Затопленные дома и настольные игры": в Дубае открыли уникальный бассейн для дайверов (ФОТО)
23:45 Стало известно, когда киевлян начнут прививать вакциной Pfizer
22:45 В Китае спустя 24 года поисков мужчина нашел своего похищенного сына (ВИДЕО)
22:00 Медузы добрались уже и до Днепра в Киеве: чем они угрожают (ВИДЕО)
21:00 Компания Opel представила шестое поколение модели Astra (ФОТО)
18:44 "Честь имею!": Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку - заявление
18:20 США собираются избавиться от четырех новейших боевых кораблей
18:00 У Шмыгаля начали готовиться к новому всплеску заболеваемости COVID-19
17:00 Курьез: в Днепре прямо на асфальте поджарили яичницу (ФОТО)
16:57 Украина требует энергетических "гарантий безопасности" от встречи Байдена и Меркель
16:30 В ВОЗ раскритиковали идею вакцинации против COVID-19 третьей дозой
15:48 США заявляют, что будут противостоять, если Китай вторгнется на Филиппины
15:30 Реакция сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма в финале Евро-2020 стала мемом (ФОТО)
15:00 Стало известно, как украинские производители подняли цены на продукты питания
14:30 В Одесской области прямо на ходу загорелся поезд (ВИДЕО)
14:19 Для Путина Украина не существует и никогда не будет существовать, - Портников
13:46 Россия использует пандемию COVID-19 как предлог для распространения фейковых новостей, - МИД Украины
12:59 В Болгарии стартуют маштабные военные учения «Breeze — 2021» (ФОТО)
12:42 В Украине ускорилась инфляция
12:16 Активисты уже подготовили списки "недобросовестных членов ВСП", хотя международные эксперты, которые будут принимать такие решения еще неизвестны, - Дульский
11:57 Рада поддержала изменения в законопроект о квалификационной комиссии судей
11:49 Черкассы сильно затопило: улицы превратились в реки (ВИДЕО)
11:46 ЕС и Украина подписали предварительное соглашение по ключевому сырью для аккумуляторов
11:19 Стало известно, чем опасны ранние арбузы и когда можно покупать
11:00 Таиланд будет комбинировать вакцины SinoVac и AstraZeneca для лучшей защиты от COVID-19
10:50 В России бронетранспортер протаранил автобус с людьми, 2 человека погибли
10:37 Украинский стартап представил новое семейство боевых беспилотников (ВИДЕО)
10:33 Штраф в 50 тыс. грн: в Ивано-Франковке запретили купание в реке
10:30 Индийская ракета BrahMos вышла из строя во время испытаний
Все новости »

Начинаются американо-германские переговоры о будущем «Северного потока-2»

Главная » Последние новости » Политические новости » Начинаются американо-германские переговоры о будущем "Северного потока-2"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Это последний зарубежный визит Меркель перед окончанием ее последнего срока пребывания на посту главы правительства Германии. До ухода со своего поста канцлер намерен обсудить с президентом США судьбу газопровода "Северный поток - 2" и добиться перезагрузки отношений между двумя странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон в среду. Одна из главных спорных тем — будущее газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что переговоры с правительством Германии касаются возможных шагов, необходимых для предотвращения превращения газопровода в инструмент давления Москвы на Украину, информируют Экономические новости.

Строительство самого газопровода может быть завершено через несколько недель или около того, но сейчас Россию и Германию больше всего интересует, согласятся ли США не препятствовать технической сертификации и последующему вводу в эксплуатацию и коммерческому использованию «Северного потока-2», который по-прежнему находится под сильным санкционным давлением. В результате санкций США могут оказаться в ситуации, когда никто не захочет страховать и сертифицировать трубопровод. На практике он может оставаться абсолютно незаполненным.

Два основных кандидата на пост канцлера после осенних выборов, представитель Христианско-демократического союза Армин Лаше и социал-демократ Олаф Шольц, подчеркивают, что если Россия откажется продлить транзитный договор через украинскую территорию после 2024 года, поставки газа в Германию через Балтику должны быть прекращены. Однако, по данным еженедельника Der Spiegel, Германия и США также обсуждают альтернативный сценарий компенсации Киеву потери транзита. Об этом мы узнаем больше уже сегодня.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» Киеву потребуются гарантии стабильных поставок газа в течение 10-15 лет. По его словам, Украине также нужны гарантии ЕС по ценам на газ. Глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон высказал мнение, что новый долгосрочный транзитный контракт может стать для Украины компенсацией за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Читайте: Польша закупит 250 американских танков "Абрамс" для укрепления обороны
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 73

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Все статьи



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (13894)

"Я уже около трех месяцев лечусь": Юлия Мендель раскрыла причины увольнения с должности пресс-секретаря президента (4295)

Путин предлагает Украине ту же сделку, которую Сталин предложил Западной Германии в 1952 году, - Пионтковский (1540)

Подлодки России заставили Британию потратить 230 миллионов фунтов стерлингов - Daily Express (1487)

Преемник: племянник Путина подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму России (1340)

Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море (1285)

Путин готовится к войне против Украины, затевая захват всего Донбасса, - эксперты (1086)

Путин уверен, что только аннексия Украины позволит России стать сверхдержавой, - Эйдман (1006)

Великобритания задействовала вертолеты-охотники для борьбы с российской субмариной в Средиземном море (903)

Для Путина Украина не существует и никогда не будет существовать, - Портников (760)

Армия

Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Бронетранспортер «Ахзарит» (Израиль)
Противоракетный комплекс Arrow-2 (Израиль, США)
Вся армия    >>

Персоны

Меладзе
Константин
Сиротюк
Юрий
Климкин
Павел
Згуладзе
Эка
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пес навідріз відмовився повертатись із прогулянки додому - курйозне відео (5776)

У мережі відреагували на відставку Авакова яскравими мемами (5556)

"Я уже около трех месяцев лечусь": Юлия Мендель раскрыла причины увольнения с должности пресс-секретаря президента (4303)

Пользователей Сети рассмешил крокодил, решивший проехаться на спине бегемота (ФОТО) (2693)

Ученые определили симптомы, которые указывают на COVID-19 у вакцинированных людей (2675)

Курьез: В США рыбак поймал настоящую золотую рыбку (ФОТО) (2614)

"Отели под открытым небом": в Турции туристы ночуют на пляжах из-за жары (2370)

У Китаї через 70 років озеленення пустеля перетворился у оазис (ВІДЕО) (2243)

«Критическое сырье»: Украина обладает уникальными месторождениями (1739)

Китайские корабли вошли в территориальные воды Японии (1645)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (13894)

"Надо поменять стилиста": Елена Зеленская попала в конфуз с новой прической. ФОТО (10639)

Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО (10102)








Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

Реакция сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма в финале Евро-2020 стала мемом (ФОТО)

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО

Прыжок вратаря сборной Англии Пикфорда в матче с Данией высмеяли яркими фотожабами

Курьез: в Германии построили очень кривую дорогу, которая больше похожа на серпантин. ФОТО

Курьез: американец во время рыбалки поймал огромную золотую рыбу. ФОТО


Декларация





bigmir)net TOP 100

 