Витренко незаконно назначен главой Нафтогаза, — НАПК

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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) объявило решение о назначении Юрия Витренко главой НАК «Нафтогаз Украина» незаконным.

Как сообщают Экономические новости, об этом говорится в предписании главы НАЗК Александра Новикова.

В ведомстве подчеркнули, что пребывая на должности главы Минэнерго Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. Закона Украины «О предупреждении коррупции» и оказывал влияние на НАК «Нафтогаз Украины».

Данный Закон предполагает, что в течение одного года после отстранения от статуса государственного служащего, человек не может возглавлять компанию, на которую он мог оказывать влияние во время работы на правительство.

«По итогам надзора были установлены нарушения перечисленных выше законодательных актов. Практически, во время нахождения на посту и.о. главы Минэнерго с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года при выполнении своих полномочий Витренко постоянно принимал участие в работе НАК «Нафтогаз Украины».

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Новиков подал в Кабинет министров Украины распоряжение о признании контракта с Витренко незаконным и потребовал его расторжения.