Украинцы не станут массово и добровольно декларировать своё состояние, — Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Ярослав Железняк выразил сомнения относительно перспектив массового добровольного декларирования своего состояния и уплаты налога гражданами Украины в рамках закона об амнистии капитала.

Железняк выразил убеждение, что бюджет страны не почувствует существенного притока дополнительных средств, как это было в ряде европейских стран, сообщает спецкор Экономических новостей в ВР Украины.

Железняк отметил, что декларирование и уплата налога вводятся на добровольной основе и не предполагают уголовных или административных наказаний.

«Это всецело добровольная инициатива. Это как сходить в ресторан. Идти или не идти — это ваше право. Ответственности не будет, все остаётся как есть. Но, если вы воспользовались амнистией, вы освобождаетесь от определённой части ответственности», — заявил нардеп.

На вопрос журналистов, смогут ли воспользоваться этой амнистией капитала наши олигархи, Железняк ответил, что подобная возможность для них не интересна, поскольку, если они примут решение купить квартиру, они смогут это сделать из легальных доходов.

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По словам нардепа, возможность легализовать свои деньги будет интересна гражданам, которые, например, торговали на рынке и не платили налог со своих доходов, а сейчас заходят купить квартиру. По словам Железняка, банк такую операцию не пропустит, если нет понимания относительно происхождения денег. Если же налог уплачен, вопросов ни у кого не будет, — убеждён нардеп.

Именно закон об амнистии капитала, по мнению Железняка, поможет наполнить бюджет и помочь гражданину легализовать свой капитал.

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Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Следом за этим законопроектом, депутаты тут же проголосовали ещё один закон, который предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс о налоговой амнистии.

Согласно данного законопроекта, вносятся изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях в связи с изменением Налогового кодекса в вопросе стимулирования детенизации доходов.