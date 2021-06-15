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«Такого хамства к среднему классу не позволял себе никто» — Тимошенко об амнистии капитала (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Такого хамства к среднему классу не позволял себе никто» - Тимошенко об амнистии капитала (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, чем чреват для простых украинцев принятый сегодня Верховной Радой законопроект Президента Зеленского об амнистии капитала.

Тимошенко крайне негативно высказалась относительно принятого сегодня закона, согласно которому гражданам дают право добровольно задекларировать свои сбережения, уплатить 5% налога и таким образом, легализовать свои сбережения. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По мнению нардепа, с помощью этого закона, который был инициирован Президентом Зеленским, власть планирует лишить средний класс их сбережений.

Нардеп подчеркнула, что когда декларировали своё имущество чиновники, депутаты и Президент налог на капитал не платили.

«Независимо от того, ранее вы платили налоги или нет, независимо от того, как вы заработали свои деньги для всех один подход. Задекларировать и заплатить налоги от 5% до 9%. Это миллиарды, которые они хотят вынуть их карманов простых людей», — отметила нардеп.

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Тимошенко также опровергла распространённый тезис инициаторов этого законопроекта о том, что это якобы добровольное декларирование.

«Это неправда, потому что сразу приняли закон о криминальной ответственности для тех, кто не заполнит декларацию. Представляете себе, люди которые всю жизнь работали и платили налоги, и теперь, когда у них есть маленькая квартира, машина, или кусочек земли, теперь это все обложат налогом. А если сами не заплатите, против вас будет работать налоговая и силовые органы», — заявила нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Следом за этим законопроектом депутаты тут же проголосовали ещё один закон, который предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс о налоговой амнистии.

Согласно данного законопроекта, вносятся изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях в связи с изменением Налогового кодекса в вопросе стимулирования детенизации доходов.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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