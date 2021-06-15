Олигархическая экономика и коррупция не позволят Украине стать членом НАТО, — Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс, если не будет ликвидирована коррупция и устранено влияние олигархов на экономику государства.

Как информируют Экономические новости, об этом Данилов заявил на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Внимательное изучение Конституции Украины указывает, что там заложено стремление Украины стать полноправными членами Североатлантический Альянс. Однако если у нас и далее будет примитивная, олигархическая модель экономики, будет значительным фактором коррупции, мы не получим билет в НАТО», — сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Данилов отметил, что вступление Украины в НАТО гарантирует независимость Украины.

«У нас есть сосед — Российская Федерация, которая засматривается на нашу территорию. Мы воюем с ней уже 7 лет. Без помощи других мы не можем с этим справиться, потому что олигархическая экономическая модель съедает Украину, а не оказывает содействие в строительстве независимого и сильного государства», — подчеркнул Данилов.

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«Коррупционирование олигархами экономики Украины происходит с 1998 года. Нам необходимо положить конец этой ситуации. Нам необходимо двигаться в сторону Европейского Союза и Североатлантический Альянс. С принятием закона о деолигархизации Украины все встанет на свои места», — подчеркнул Данилов.