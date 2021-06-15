Гетманцев объяснил, зачем украинцам добровольно декларировать своё имущество и капитал (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гетманцев объяснил, зачем украинцам добровольно декларировать своё имущество и капитал (ВИДЕО) Гетманцев объяснил, зачем украинцам добровольно декларировать своё имущество и капитал (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, почему добровольное декларирование имущества, а также уплата налога выгодна рядовым гражданам Украины.

Нардеп убеждён, что принятый Верховной Радой закон о налоговой амнистии, который предполагает добровольное декларирование имущества и капитала с последующей уплатой налога, выгоден для каждого гражданина Украины, поскольку позволяет вывести из тени свои сбережения и в дальнейшем совершать большие покупки или открывать счета в иностранных банках не боясь вопросов о происхождении своих средств. Об этом сообщает спецкор Экономические новостей в Верховной Раде Украины.

Гетманцев заявил, что те граждане, которые решаться задекларировать своё состояние, смогут легально вывести свой капитал из тени, амнистировав свои сбережения, уплатив небольшой налог.

Так, согласно нормам закона, если денежные средства находятся в Украине, гражданин платит налог 5% от суммы задекларированного капитала, если же деньги находятся за границей, налог составляет 9 % от общей суммы в декларации.

Отвечая на вопрос журналистов, почему депутаты и чиновники задекларировав свои миллионные состояния не платили 5% налога, а обычные граждане вынуждены платить налог даже несмотря на то, что ранее на протяжении многих лет платили налоги в бюджет, Даниил Гетманцев ответил: «Уважаемые коллеги, мы не должны путать е-декларирование и налоговую амнистию. Это абсолютно разные вещи. Если я подал декларацию и указал, что у меня есть $50 тыс., с меня не снимается ответственность за уклонение от уплаты налогов», — отметил Гетманцев.

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Кроме того, нардеп акцентировал внимание на том, что подача декларации и уплата налога, согласно закону о налоговой амнистии, дело абсолютно добровольное, которое не влечёт за собой административную, или криминальную ответственность.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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Следом за этим законопроектом депутаты тут же проголосовали ещё один закон, который предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс о налоговой амнистии.

Согласно данного законопроекта, вносятся изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях в связи с изменением Налогового кодекса в вопросе стимулирования детенизации доходов.