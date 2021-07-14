«Я уже около трех месяцев лечусь»: Юлия Мендель раскрыла причины увольнения с должности пресс-секретаря президента

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Юлия Мендель призналась, что решение уволиться она приняла сама

Не так давно Юлия Мендель покинула должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Как она сама призналась, такое решение было принято на фоне ухудшения состояния здоровья. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на интервью «КП в Украине«.

«Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Подоляком (советник главы Офиса президента. — Ред.) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80», – заявила Мендель.

Кроме этого Мендель заявила, что смогла достичь всех поставленных перед собой целей на этой должности. Поэтому больше для себя никаких перспектив не видела. Она рассказала, что для самого Владимира Зеленского ее решение было полной неожиданностью, но он принял его с пониманием. Также по убеждению Мендель она смогла наладить систему работы и поэтому ее последователю будет немного проще.

Напомним, на должность пресс-секретаря Зеленского назначен Сергей Никифоров.

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