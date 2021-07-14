Красоты Китая станут доступны всем украинцам: Украина и КНР подпишут соглашение о безвизе

Главная » Последние новости » Политические новости » Красоты Китая станут доступны всем украинцам: Украина и КНР подпишут соглашение о безвизе Красоты Китая станут доступны всем украинцам: Украина и КНР подпишут соглашение о безвизе

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин договорились о заключении соглашения о безвизовом режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были достигнуты договоренности о заключении Соглашения о безвизе между Украиной и Китаем, сообщает пресс-служба Офиса президента. Об этом передают Экономические Новости.

Во время телефонного разговора лидеры стран обменялись поздравлениями в честь десятилетнего стратегического партнерства и договорились о его дальнейшем развитии. Также обсуждались вопросы, связанные с вызовами пандемии COVID-19. Владимир Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина за поставку COVID-вакцин и сказал, что китайские вакцины многим украинцам спасли жизнь.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай является наибольшим торгово-экономическим партнером для Украины. И поэтому Украина заинтересована в максимальной реализации двустороннего взаимодействия. И это, прежде всего, в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов и сфере торговли. Несмотря на пандемию, товарооборот между странами активно растет второй год подряд. И это говорит об эффективном двустороннем сотрудничестве.

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин обсудили важность усиления дружбы между гражданами стран и договорились о заключении Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Китаем.

Президент Украины подтвердил приверженность Украины к продолжению сотрудничества между странами, в частности к увеличению украинского экспорта в КНР и расширению сотрудничества в сфере переработки украинской аграрной продукции.