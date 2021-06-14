В Раде могут рассмотреть законопроекты об олигархах и национальном сопротивлении на внеочередном заседании

Главная » Последние новости » Политические новости » В Раде могут рассмотреть законопроекты об олигархах и национальном сопротивлении на внеочередном заседании В Раде могут рассмотреть законопроекты об олигархах и национальном сопротивлении на внеочередном заседании

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Верховная Рада Украины может быть созвана на внеочередное заседание для рассмотрения вопросов национальной безопасности и законопроектов об олигархах.

Как передают Экономические новости, об этом заявил сегодня первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук на заседании согласительно совета.

«Учитывая, что в течение этого периода необходимо рассмотреть множество вопросов, могут быть некоторые внеочередные заседания Рады, поэтому я хотел бы попросить профильные Комитеты подготовиться к ним. Это касается законопроектов о деолигархизации № 5559, о национальном сопротивлении №№ 5557-5558, а также экологических проблем», — заявил Стефанчук.

Напомним, инициированный главой государства президентом Зеленским текст законопроекта об олигархах был размещен на сайте Верховной Рады 3 июня. Накануне президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал этот документ в Верховной Раде Украины как неотложный.

Зеленский также пообещал вынести на референдум закон об олигархах, если Верховная Рада его не примет.

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