Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной

Главная » Последние новости » Политические новости » Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной

Закрыть Отправить

По итогам саммита лидеров Большой семерки, который состоялся в Корнуолле (Великобритания) участники саммита приняли коммюнике, в котором безоговорочно и всецело поддержали территориальную целостность Украины.

Как информируют Экономические новости, об этом говорится в коммюнике по итогам саммита лидеров G7 на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле.

Лидеры Канады, Франции, Германии, США, Японии, Италии высказали требование к России отвести свои войска от восточных границ Украины и Крыма, а также отметили необходимость соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

В коммюнике говорится, что лидеры G7 убеждены, что Россия является страной конфликта на Донбассе, а отнюдь не посредником, как это пытается представить РФ.

Коме того, Большая семерка выразила свою поддержку переговорному процессу в нормандском формате, который позволяет обеспечить выполнение минских соглашений. Одновременно лидеры G7 призвали Россию, а также подконтрольные ей военные формирования, придерживаться условий режима прекращения огня на Востоке Украины.

Читайте: В Украине испытывают боевых роботов-разведчиков для ВСУ