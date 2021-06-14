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Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной

Главная » Последние новости » Политические новости » Лидеры стран G7 призвали Россию убрать свои войска подальше от границ с Украиной
 
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По итогам саммита лидеров Большой семерки, который состоялся в Корнуолле (Великобритания) участники саммита приняли коммюнике, в котором безоговорочно и всецело поддержали территориальную целостность Украины.

Как информируют Экономические новости, об этом говорится в коммюнике по итогам саммита лидеров G7 на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле.

Лидеры Канады, Франции, Германии, США, Японии, Италии высказали требование к России отвести свои войска от восточных границ Украины и Крыма, а также отметили необходимость соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

В коммюнике говорится, что лидеры G7 убеждены, что Россия является страной конфликта на Донбассе, а отнюдь не посредником, как это пытается представить РФ.

Коме того, Большая семерка выразила свою поддержку переговорному процессу в нормандском формате, который позволяет обеспечить выполнение минских соглашений. Одновременно лидеры G7 призвали Россию, а также подконтрольные ей военные формирования, придерживаться условий режима прекращения огня на Востоке Украины.

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Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 76

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