Генсек НАТО рассказал о «сильном послании» России

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Агрессивное поведение Российск Федерации - тенденция, которая наблюдается много лет.

НАТОвский союзники после аннексии крымского полуострова занялись серьезным усилением оборонных способностей, воздушного патрулирования, военно-морского присутствия. Это делается для того, чтобы агрессия РФ, направленная против Грузии и Украины, не повторялась в стороны других стран-членов НАТО. Как передают Экономические Новости со ссылкой на сайт Укринформ, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Брюссельского форума в рамках Фонда Маршалла.

Генеральный секретарь Альянса рассказал о том, что агрессия РФ является тенденцией, наблюдающейся много лет. В НАТО ответили твердо, после событий 2014 года, союзники сильно нарастили свое присутствие, сделав «сильное послание Кремлю», показав, что могут защищать себя. Речь идет не о провоцировании конфликта, а именно предотвращении его, сохранении мира. Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО готовы сделать всё, чтобы то, что произошло с Украиной и Грузией, не повторилось с союзниками Альянса.

Генсек также отметил, что НАТО увеличило свое присутствие в акватории Черногория моря, так как сразу три государства в этом регионе — члены Альянса. Речь идёт о Турции, Болгарии и Румынии. Там проходит больше военных учений, усиленно ведется патрулирование. Йенс Столтенберг заявил о том, что союзники Альянса в последнее время сильно укрепили присутствие в черноморской акватории и далее будут продолжать движении, согласно программе развития «НАТО 2030».

Напомним, ранее сообщалось о том Бухарестский саммит Альянса ранее принял решение, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО, и шагом к этому должно быть выполнение ПДЧ.

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