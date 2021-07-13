Россия использует пандемию COVID-19 как предлог для распространения фейковых новостей, — МИД Украины

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Россия использует пандемию COVID-19 как предлог для распространения фейковых новостей, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

«Дезинформация не только вредна, но и может быть смертельно опасной, особенно когда речь идет о войне, как в случае с российской агрессией против Украины. Россия ведет гибридную войну против Украины уже семь лет. За это время тысячи фальшивых историй об Украине были показаны по российскому телевидению и опубликованы в СМИ», — написало министерство на своей странице в Facebook, информируют Экономические новости.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия продолжает распространять дезинформацию, чтобы скрыть свои преступления во временно оккупированном Крыму, используя пандемию COVID-19 как предлог для распространения фейковых новостей и сеяния вражды.

«Это то, о чем мы говорили в нашей кампании #Fight4Truth, разоблачая самые распространенные ложные истории российской пропаганды. Вы можете посмотреть видео здесь«, — заявили в министерстве.

Министерство вновь призвало проверять информацию, прежде чем делиться ею с другими, потому что «речь идет о нашей с вами безопасности».

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