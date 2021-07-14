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Планы реформирования Службы безопасности Украины под угрозой

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В конце этой недели украинский парламент должен рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Эта реформа считается стратегически важной для продолжения перехода Украины от затянувшегося наследия советской эпохи, однако остаются серьезные вопросы относительно эффективности законопроекта в его нынешней форме.

В Украине и среди международных партнеров страны существует широкий консенсус относительно того, что реформа Службы безопасности Украины является приоритетной. В настоящее время это ведомство является слишком могущественным и работает без эффективного надзора. Как информируют Экономические новости, об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council.

Оно сочетает в себе функции контрразведки и следствия, что делает его ближе к советскому КГБ, чем к соответствующим западным институтам. Кроме того, его деятельность регулируется законодательством, принятым в 1992 году, с рядом последующих, в основном косметических поправок.

Важный шаг к реформированию СБУ был сделан в 2018 году, когда парламент принял новый закон об основах национальной безопасности, который определил полномочия и обязанности СБУ. Этот закон также заложил основу для дальнейшей комплексной реформы СБУ. Теперь депутаты должны рассмотреть новый законопроект о реформе службы безопасности 15 июля после его одобрения парламентским комитетом по национальной безопасности на прошлой неделе.

Хотя на первый взгляд это может показаться обнадеживающим прогрессом, нынешний законопроект заставил многих сторонников реформы СБУ насторожиться. Он содержит ряд приятных нововведений, таких как создание механизмов парламентского надзора, а также закладывает основы для демилитаризации службы безопасности, но критики говорят, что в проекте есть ряд потенциально серьезных подводных камней, которые требуют пристального изучения.

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Как и ожидали наблюдатели, многие из ключевых проблем, связанных с законопроектом, сосредоточены на вопросе о следственных полномочиях. В настоящее время СБУ уполномочена расследовать 38 категорий преступлений. Однако на практике сотрудники часто получают приказы расследовать целый ряд дополнительных преступлений, которые официально не входят в их юрисдикцию. С 1 июля 2022 года список категорий преступлений должен сократиться до 16, включая государственную измену, терроризм и шпионаж. К 1 января 2025 года СБУ будет полностью лишена следственных полномочий.

Это в целом соответствует рекомендациям сторонников реформы, но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Например, известны многочисленные случаи, когда СБУ расследовала коррупцию под прикрытием государственной измены или на основании заявлений о финансировании терроризма.

Еще более важной является реформа уголовно-процессуального кодекса, который регулирует проведение любого расследования. К сожалению, соответствующие поправки еще не представлены. Если положения кодекса не будут пересмотрены, СБУ, скорее всего, продолжит действовать в том же духе, фактически не обращая внимания на то, что может сказать по этому поводу новый закон о СБУ. Ответственность за внесение изменений в кодекс лежит на парламентском комитете по правоохранительной деятельности. Хотя пока ничего не подтверждено, члены комитета уже намекнули, что они действительно планируют сохранить нынешний статус-кво, пишет издание Atlantic Council.

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Еще один риск, связанный с планами по сокращению и, в конечном счете, ликвидации следственной роли СБУ, связан со сроками, установленными законопроектом на январь 2025 года. Эта дата уже приходится на следующий избирательный цикл в Украине, что означает, что СБУ может попытаться получить дополнительные отсрочки или задержки предусмотренных реформ от потенциально нового парламента или президента, которые не будут политически связаны с обязательствами по реформам, рассматриваемым в настоящее время.

В своем нынешнем виде законопроект не предлагает эффективных средств для очистки СБУ от сотрудников, не отвечающих критериям добросовестности. Несмотря на то, что ранее планировалось сократить численность СБУ до 17 000 человек, новая цифра составляет 20 000. Во время недавних парламентских дискуссий депутаты утверждали, что большинство должностей, которым угрожает сокращение, являются административными, а аттестацию пройдут только высокопоставленные сотрудники. Между тем, оперативные сотрудники среднего звена и следователи столкнутся с возможным переводом в другие ведомства. На практике это может означать, что сомнительный нынешний персонал останется в службе безопасности, а реальные изменения произойдут только в названиях должностей.

Законопроект потенциально создает возможности для неправильного толкования правил, регулирующих использование материалов контрразведки в уголовном процессе, и может оставить многое на усмотрение нереформированных судов Украины. Не устанавливая четких границ для использования таких материалов, проект увеличивает возможности для возможных злоупотреблений. Кроме того, проект наделяет СБУ новыми полномочиями, такими как право блокировать веб-сайты на основании информации, собранной в ходе контрразведывательной деятельности в соответствии с еще не уточненной процедурой.

Если предлагаемые реформы расширят контрразведывательные функции СБУ и в то же время не лишат ее следственных полномочий, это может привести к тому, что служба безопасности станет еще более влиятельной и секретной, чем прежде. Тем не менее, депутатам еще не поздно обратить внимание на эти существенные проблемы и обеспечить внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс без промедления. Сейчас, на тридцатом году независимости Украины, самое время провести эту давно назревшую и стратегически важную реформу.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 332

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