Для Путина Украина не существует и никогда не будет существовать, — Портников

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На сайте Кремля, 12 июля, была опубликована пространная статья президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы - один народ и у них всегда была одна история. Политолог Виталий Портников ответил на эту статью, утверждая, что в тезисах Путина нет ничего нового и они связаны с философией Ленина.

Одно из заключительных утверждений Владимира Путина в его длинной статье заключается в том, что «подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией». Присмотревшись пристальнее, мы можем констатировать, что это заявление — не что иное, как римейк другой, более старой цитаты.

«Красная Украина возможна при совместных действиях великорусских и украинских пролетариев. Без такого единства она невозможна», — провозгласил лидер большевиков Владимир Ленин. Эти слова начертаны на постаменте памятника Ленину в Киеве, который был снесен и разрушен активистами Майдана в декабре 2013 года. Статуя Ленина исчезла, но слова остались. И Путин повторяет эти слова.

Полная цитата: «Убежден, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие и цивилизационные связи складывались веками и имеют истоки в одних и тех же источниках, они закалены общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно — в сердцах и памяти людей, живущих в современной России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем во много раз сильнее и успешнее. Ибо мы — один народ».

Это типичное российско-шовинистское кредо: Украинцы могут существовать только на коленях, и только в качестве покоренной нации может быть позволена какая-то форма национального, даже личного самовыражения. Но, если нет «единства, то не может быть и речи об Украине», говорит Ленин. «Вместе мы всегда были и будем во много раз сильнее и успешнее», — повторяет Путин.

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Что же изменилось за эти столетия? Только портрет на стене и прочное большевистское наследие. Действительно, Ленину удалось запустить эффективную политическую программу, которая превратила его преемников в стадо варваров.

Заявления Путина нужно запомнить и помнить всем, кто надеется договориться с Путиным (см. Минские переговоры). Были люди, которые также пытались договориться с Лениным. Большевистские делегации приезжали в Киев, чтобы договориться с украинцами.

Однако договориться невозможно. Война будет продолжаться. Люди будут умирать и страдать. Это наша реальность. Либо мы дадим отпор, и преемники Путина признают право украинцев и Украины на существование, либо вся Украина будет оккупирована и снова станет частью России.

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Другого выбора просто нет. И никогда не будет другого выбора. Потому что в голове Путина украинцев не существует, и страны под названием Украина никогда не было и не будет.

Полная цитата: «…современная Украина — это полностью продукт советской эпохи. Мы хорошо знаем и помним, что она формировалась, в значительной части, на землях исторической России. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на границы земель, воссоединенных с Русским государством в XVII веке, и на территорию Украинской ССР, когда она вышла из состава Советского Союза.»