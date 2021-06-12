Европарламент призвал ввести секторальные санкции и отключить от SWIFT Беларусь

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Европейский парламент принял резолюцию, в которой осуждает принудительную посадку самолёта компании Ryanair в Минске, задержание Протасевича и Сапеги, инициирует введение секторальных санкций против Беларуси, а также предлагает временно отключить от SWIFT.

Как отмечается в документе, после принудительностей посадки пассажирского судна, власть Беларуси продемонстрировала не только нарушение международного права, но и акт государственного терроризма. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на сайт Европарламента.

Помимо отключения Беларуси от международной системы SWIFT, евродепутаты призывают ввести против Беларуси секторальные санкции, которые коснутся металлургической, калийной, деревообрабатывающей и нефтяной отраслей.

Также европарламентарии призывают прекратить сотрудничество с белорусскими банками и ограничить кредитные линии тех международных банков, которые работают в Беларуси.

Помимо самой Беларуси резолюция коснулась и тех, кто способствовал возникновению подобной ситуации с принудительно посадкой самолёта, а также тех лиц, которые потворствуют режиму Лукашенко — сеют ненависть и распространяют дезинформацию.

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Вместе с тем в своей резолюции Европарламент выразил поддержку народу Беларуси в их праве и стремлении к честным и прозрачным выборам, демократическому волеизъявлению.

Кроме того Европейский парламент, осуждает действия власти по отношению к мирным протестующими, которые выразили свою позицию выйдя на улицы страны, подтвердив, что Европа не признает Лукашенко законно избранным Президентом Беларуси и считает нынешний режим преступным.