Без Украины Россия никогда не будет империей, — Горбулин (ВИДЕО)

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Первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин убеждён, что президент России Путин не остановится в своём маниакальном стремлении расколоть Украину и в данном контексте возможно два сценария развития событий.

Как отмечает Горбулин, одним из возможных сценариев дальнейших действий Кремля по отношению к Украине может быть полномасштабная военная операция, которая в дальнейшем может дать новый толчок и мощный импульс к развязанную третьей мировой войны, после чего планета Земля может перестать существовать, информируют Экономические новости со ссылкой на Апостроф TV.

Второй, более вероятный сценарий, по мнению Горбулина, предполагает усугубление тихого и методичного наступление в тылу, с попытками Москвы расколоть Украину изнутри посредством нападок и дискредитации патриотов, влияния на публичных и медийных личностей, активизируя диверсионную деятельность.

Кроме того, Владимир Горбулин отметил, что Россия будет постоянно противостоять и находиться в конфликте с Западом, все время поддерживая высокий градус недоверия и конфронтации.

По мнению Горбулина, это вынужденный шаг для Путина, поскольку только вечное противостояние и борьба с мнимыми внешними влагами позволит Кремлю удерживать внутреннее напряжение и недовольство россиян их уровнем жизни, который с каждым годом становится все хуже и хуже.

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Что же касается Украины, то это та недосягаемая цель, которая всегда будет манить Путина, поскольку по его мнению, Россия никогда не будет полноценной империей без Украины.