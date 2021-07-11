Великобритания задействовала вертолеты-охотники для борьбы с российской субмариной в Средиземном море

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Британские СМИ сообщили о еще одном крупном столкновении с российскими войсками после инцидента с предупредительными выстрелами в Черном море 23 июня, но на этот раз в Средиземном море, где российская подводная лодка, как утверждается, преследовала ударную группу авианосцев Королевских ВМС.

Газета The Telegraph сообщила следующее, основываясь на источниках в британском оборонном ведомстве: «Российская подводная лодка преследовала авианосную ударную группу (CSG) Королевского флота, что привело к необходимости поиска субмарины с помощью вертолетов», информируют Экономические новости.

Вертолеты Merlin были подняты в воздух для поиска российской подводной лодки, когда группа проходила через восточное Средиземноморье.

Вертолеты Королевского военно-морского флота, охотящиеся за подводными лодками, в рамках своих усилий по поиску и идентификации, сбросили сонобуи — специально разработанные устройства для прослушивания и мониторинга, которые могут засечь движение подводной лодки.

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В сообщении не указано, какую именно российскую подлодку искали британские военные, говорится лишь, что это, скорее всего, была дизель-электрическая подводная лодка класса «Kilo» из состава Черноморского флота. Далее было сказано, что существует высокая степень уверенности в том, что она следила за британскими судами в течение нескольких дней после предыдущего инцидента в Черном море. Считается, что подлодка преследовала корабль HMS Queen Elizabeth и сопровождающие его корабли ударной группы.

«Охота за подводной лодкой велась через несколько дней после столкновения в Черном море между кораблем ПВО HMS Defender и российскими силами», — говорится в сообщении The Telegraph, однако эта информация стала известна только в конце этой недели.

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В течение многих лет военно-морские и военно-воздушные силы России имеют значительное присутствие в восточном Средиземноморье, особенно у побережья Сирии, где расположена российская военно-морская база в Тартусе.

Более подробная информация об ответных мерах Королевского военно-морского флота из сообщения The Telegraph приводится ниже.

В составе группы развернуто семь таких вертолетов, и они использовались в координации с другими противолодочными средствами. К ним относятся два фрегата типа 23 HMS Kent и HMS Richmond и развернутая подводная лодка-убийца Королевского флота, предположительно HMS Astute или HMS Ambush.

Хотя Министерство обороны отказалось подтвердить факт инцидента, произошедшего 27 июня, оно заявило, что были приняты «надежные меры» для защиты CSG, которая находится в своем первом оперативном развертывании.

HMS Queen Elizabeth и корабли сопровождения в настоящее время покинули воды Средиземного моря после прохождения Суэцкого канала и собираются войти в Индийский океан в рамках восьмимесячного цикла развертывания.