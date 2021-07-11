Путин предлагает Украине ту же сделку, которую Сталин предложил Западной Германии в 1952 году, — Пионтковский

Главная » Последние новости » Политические новости » Путин предлагает Украине ту же сделку, которую Сталин предложил Западной Германии в 1952 году, - Пионтковский Путин предлагает Украине ту же сделку, которую Сталин предложил Западной Германии в 1952 году, - Пионтковский

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В 1952 году советский диктатор Иосиф Сталин предложил канцлеру Западной Германии Конраду Аденауэру шанс на воссоединение Германии. Аденауэр должен был лишь согласиться с тем, что все институты, существовавшие в то время на коммунистическом Востоке, такие как тайная полиция Штази, коммунистическая партия и советские войска, останутся на месте в воссоединенной Германии.

Аденауэр в то время ответил, что он предпочитает остаться канцлером половины Германии, чем стать политическим узником СССР в воссоединенной Германии, пишет российский политический обозреватель Андрей Пионтковский, утверждая, что США должны видеть, что российский диктатор Владимир Путин предлагает точно такую же «сделку» Украине, информируют Экономические новости.

Москва продвигает эту идею под видом Минских соглашений уже шесть лет, говорит российский эксперт, а после саммита в Женеве глава Кремля намекнул, что президент США Джо Байден, по крайней мере, симпатизирует идее соблюдения Минских соглашений, если не обязательно в том виде, в котором их трактует Путин.

Но реакция на заявления Путина в Соединенных Штатах была в подавляющем большинстве случаев негативной, отмечает он.

Более того, даже либеральные СМИ там критиковали присущее и фундаментальное противоречие в двух политиках, которые, по словам Байдена, он поддерживает: «непоколебимая поддержка Украины» и «стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией».

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Поддержка Украины делает невозможными такие отношения с Москвой, пока Путин находится у власти, а стремление к таким связям с Москвой подрывает саму возможность поддержки страны, которую кремлевский лидер так же ясно, как Сталин в отношении Федеративной Республики Германия, заявил, что хочет уничтожить, — утверждает Пионтковский.

Тот факт, что в Вашингтоне и, возможно, даже в голове Байдена существуют разногласия по поводу отношений между Украиной и Москвой, означает, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в США, чтобы настоять на принятии решения, подобного тому, которое Аденауэр и Запад приняли более полувека назад.

В этом случае, как и Германия, Украина в конечном итоге будет воссоединена, но не так, как хочет Путин, а Зеленский, таким образом, достигнет того, что историки, вероятно, запишут как его «звездный час» на посту президента.

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