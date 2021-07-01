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«Слуги народа» обеспечат принятие законопроекта Зеленского о деолигархизации, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа» обеспечат принятие законопроекта Зеленского о деолигархизации, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга нарда» Ирина Верещук убеждена, что сегодня, на внеочередном заседании Верховной Рады, ее фракция большинством голосов поддержит законопроект Президента об олигархах, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Нардеп отметила, что законодательная инициатива Владимира Зеленского по борьбе с олигархами, которая была заявлена как один из пунктов его предвыборной программы, будет подержана и проголосована фракций «Слуга народа» в Верховной Раде практически единогласно. Об этом сообщает спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

«Инициативу подал Президент, исполнитель — Министерство юстиции, я очень надеюсь, что мы найдём 226 голосов своими силами. На этом делаю акцент для коллег, потому что мы команда Презента и обещали, что мы будем всячески поддерживать антиолигархические усилия Президента», — отметила нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе альтернативных законопроектов по борьбе с олигархатом, которые предложили другие фракции Парламента, Верещук отметила, что они были отклонены профильным Комитетом, поскольку не набрали необходимого количества голосов.

В частности, по заявлению Верещук, в альтернативном варианте закона от партии «ЕС», на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возлагается обязанность вносить в список олигархов тех или иных людей, минуя СНБО.

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Верещук отметила, что СНБО, расширив свои функции, будет также эффективно справляться с подобной задачей, как и предложенный коллегами НАПК.

Вместе с тем нардеп подчеркнула, что только суд может быть тем органом, который уполномочен решать подобные вопросы. Но поскольку суды в Украине не реформированы и крайне коррумпированы, то решения о внесении в списки олигархов тех или иных людей могут намеренно затягиваться и годами рассматриваться в судах.

По ее мнению, СНБО — это тот коллективный орган, который сможет наиболее эффективно реагировать на текущую ситуацию, принимая быстрые и взвешенные решения.

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Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит законопроект Презента Зеленского — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Бороться с олигархами будет подконтрольный президенту СНБО, а одним из определений понятия «олигарх», согласно нормам законопроекта, является их влияние на средства массовой информации.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 66

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