Нардепы, которые не поддержат борьбу с олигархами, выстрелят себе в ногу, — Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нардепы, которые не поддержат борьбу с олигархами, выстрелят себе в ногу, - Качура (ВИДЕО) Нардепы, которые не поддержат борьбу с олигархами, выстрелят себе в ногу, - Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, почему законопроект президента об олигархах является лакмусовой бумажкой для отечественного политикума.

Нардеп поддержит своим голосом данный законопроект, поскольку это было предвыборное обещание, с которым Зеленский и его политическая сила шли на выборы. Об этом сообщает спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Нардеп убеждён, что украинскому обществу важно знать, кто из парламентариев не проголосует за этот проект закона, таким образом давая молчаливое согласие на продолжение беспрецедентного влияния богатых украинцев на внутреннюю политику и экономику, лоббируя свои интересы в ущерб государству.

«Вы увидите, как политические партии, которые так рьяно боролись за права людей и против олигархов, начнут говорить, что это не конституционно, подавать десятки тысяч правок, говорить о том, что каждая правка важна и т.д. Я ожидаю сильного сопротивления. Но кто не проголосует за этот законопроект, по сути, выстрелит себе в ногу», — убеждён нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит законопроект Презента Зеленского — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Бороться с олигархами будет подконтрольный президенту СНБО, а одним из определений понятия «олигарх», согласно нормам законопроекта, является их влияние на средства массовой информации.