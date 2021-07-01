Арахамия уверен, что ВР проголосует за законопроект об олигархах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Арахамия уверен, что ВР проголосует за законопроект об олигархах (ВИДЕО) Арахамия уверен, что ВР проголосует за законопроект об олигархах (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о сегодняшнем голосовании в Верховной Раде за законопроект Президента Зеленского об олигархах, а также пригрозил коллегам по фракции расследованием в случае отказа голосовать.

Арахамия отметил, что в отношении народных депутатов, которые не захотят поддержать Президента в его борьбе с олигархами, будет проведено внутренне расследование на предмет выявления их связи с олигархами, а также лоббировании интересов отдельных бизнес-групп. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде.

«Если депутаты не хотят голосовать за законопроект об олигархах, будем искать за их спинами олигархов и работать с олигархами», — отметил нардеп.

Вместе с тем Арахамия заявил, что не выдвигал ультиматумов коллегам по фракции относительно предстоящего голосования, выразив надежду, что они прислушаются к здравому смыслу и проголосуют за инициативы, которые декларировал Президент и его партия на выборах.

На вопрос журналистов относительно того, кто из олигархов оказывает влияние на депутатов фракции «Слуга народа», Арахамия ушёл от прямого ответа, отметив: «Как вы думаете, кто оказывает влияние на депутатов, какие-то люди, которые гуляют по Мариинскому парку? Да, олигархи влияют не только на нашу фракцию, но и на другие также. Вот мы сейчас посмотрим, (на результаты голосования прим. ред.) кто, на какие фракции и каким образом влияет. С точки зрения силы влияния», — отметил нардеп.

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В целом, глава фракции «Слуга народа» с оптимизмом смотрит на сегодняшнее голосование, прогнозируя достаточно большое количество голосов за президентский законопроект.

По его словам, свои голоса в поддержку закона отдадут не только коллеги по фракции, но и представители других политических сил парламента.

«Нардепы в целом поддержат, могут быть отельные люди в нашей фракции, которые не захотят, но с каждым из них отдельно мы будем работать всей командой. Я знаю, кто это может быть. Но, надеюсь, они передумают. У них есть ещё пять часов подумать над этим и сформировать свою политическую позицию. Предположу, что проголосуют за президентский законопроект более 240 депутатов», — отметил Арахамия.

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Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит законопроект Презента Зеленского — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Бороться с олигархами будет подконтрольная президенту СНБО, а одним из определений понятия «олигарх», согласно нормам законопроекта, является их влияние на средства массовой информации.