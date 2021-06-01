Поздно принимать поправку об отсрочке использования украинского языка в производстве фильмов, — Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Поздно принимать поправку об отсрочке использования украинского языка в производстве фильмов, - Рудык (ВИДЕО) Поздно принимать поправку об отсрочке использования украинского языка в производстве фильмов, - Рудык (ВИДЕО)

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Кира Рудык убеждённа, что у производителей телевизионного и кинематографического контента было достаточно времени, чтобы адаптировать и перевести все материалы на украинский язык, согласно закону, который был принят еще в 2019 году.

Глава партии «Голос» убеждена, что нынешнее нежелание нардепов проголосовать за включение в повестку дня законопроекта об отсрочке обязательного использования украинского языка в производстве фильмов и сериалов, вполне осознанный шаг, который будет способствовать скорейшему переходу отечественного кинематографа и телевидения на украинский язык. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Было время для того, чтобы подготовить кино- и телеиндустрии для того, чтобы была озвучка на украинский язык. У меня два вопроса. Почему этого не было сделано? Почему надо использовать карантин, чтобы отменять эти правила?», — отметила нардеп.

На вопрос журналистов, кому выгодна данная отсрочка, Рудык отметила, что подобная пролонгация производства теле- и киноконтента на русском языке выгодна тем предприятиям, которые не хотят тратить деньги на украинский дубляж.

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Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за то, чтобы включить в повестку дня законопроект № 5554 об отсрочке нормы, предусматривающей обязательное использование украинского языка в производстве фильмов и сериалов.

За внесение в повестку дня проголосовало 204 народных депутатов.