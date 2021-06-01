Надо повышать уровень уже существующих ВУЗов: Вятрович об университете будущего Зеленского (ВИДЕО)

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Владимир Вятрович не верит в жизнеспособность нового проекта Президента Зеленского, который инициировал создание университета будущего на территории государственного "Экспоцентра Украины".

Народный депутат от партии «ЕС» Владимир Вятрович убеждён, что анонсирование строительства нового университета — скорее пиар Зеленского, нежели действительно реальный проект, которые соберёт под своей эгидой лучших преподавателей и студентов страны. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Я очень скептически отношусь к этому указу. Это обычный пиар Президента Зеленского. Не верю в дальнейшие шаги и жизнеспособность этого проекта», — отметил Вятрович.

По его мнению, на сегодняшний день первоочередной задачей власти является повышение уровня и конкурентоспособности уже существующих университетов Украины вместо того, чтобы вкладывать достаточно большие государственные средства в строительство нового проекта Президента.

Вятрович также высказал некоторые сомнения относительно желания власти «поднять с колен» украинскую науку и образование, поскольку именно нынешний Кабмин инициировал кандидатуру Шкарлета на пост Министра образования, который был публично обвинён в плагиате.

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«На должность министра образования назначается человек, который обвиняется в плагиате. Очевидно, что никакими указами о создании университетов образованию это не поможет. Это унижение украинской науки, в также сознательное понижение уровня украинских университетов которое делает нынешняя власть в глазах всего мира», — отметил народный депутат.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал Президентский университет будущего, который планируют построить за три года на ВДНХ за 7,2 млрд гривен.

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Университет будет расположен на территории 16 га. Общая площадь застройки займет 25,8 тыс. кв. м.

Он будет состоять из 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.