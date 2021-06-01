Мы против того, чтобы украинцев считали умственно отсталыми, — Федина (ВИДЕО)

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София Федина убеждена, что власть вновь пытается разделить украинское общество, вынося на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым разрешает отечественным производителям теле- и кинопродукции продлить возможность производить свой телевизионный продукт на русском языке.

Федина убеждена, что украинцев сильно недооценивают утверждая, что многие не понимают свой родной язык и предпочитают смотреть сериалы и телепередачи на русском, — передает мнение депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«У нас идёт борьба за то, чтобы граждан Украины не считали умственно отсталыми, поскольку так считают те, кто активно продвигает «московский язык» в нашем масс-медийном пространстве. Они говорят, что люди не могут выучить и не понимают украинский язык. Враньё! Украинцы могут и хотят», — убеждена София Федина.

Необходимость вещания на украинском языке, по мнению нардепа, это вопрос национальной безопасности Украины.

Коллега Федина по фракции, нардеп Владимир Вятрович, подчеркнул необходимость блокировать подобного рода законопроекты в стенах Верховной Рады, отметив, что если монобольшинство попытается вновь вынести на рассмотрение данный законопроект, у партии «ЕС» есть активные и сознательные сторонники, которые готовы выйти на улицы и отстаивать украинский язык.

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«У нас есть поддержка общественности. В случае необходимости будем поднимать их, чтобы дать понять Парламенту, что такого рода провокационные законопроекты не должны даже выноситься в зал Верховной Рады», — отметил Вятрович.

Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за то, чтобы включить в повестку дня законопроект № 5554 об отсрочке нормы, предусматривающей обязательное использование украинского языка в производстве фильмов и сериалов.

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За внесение в повестку дня данного законопроекта проголосовало 204 народных депутатов.