Гетманцев рассказал, какие ужесточения ждут страховые компании Украины в ближайшем будущем (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гетманцев рассказал, какие ужесточения ждут страховые компании Украины в ближайшем будущем (ВИДЕО) Гетманцев рассказал, какие ужесточения ждут страховые компании Украины в ближайшем будущем (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Даниил Гетманцев рассказал о пуле законопроектов, которые депутаты ВР рассмотрят на этой пленарной неделе, среди законопроектов - о небанковском финансовом секторе, а также фундаментальный и системный закон о страховании.

Народный депутат от партии «Слуга народа» рассказал, какие изменения коснутся отечественных страховых компаний, а также почему важно привести законодательные нормы на страховом рынке Украины к европейскому стандарту. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Это новая редакция закона о страховании. Более пятнадцати лет (в Украине — ЭН) не вносились системные изменения в этот закон. Мы имплементируем в украинское законодательство нормы, которые есть в Европе и сделаем этот рынок цивилизованным», — отмечает нардеп.

По его словам, пришло время установить определённые нормативы и требования к капиталу страховых компаний, установить прозрачные и понятные правила игры для всех, кто работает в этом сегменте.

«Давайте будем честными — это правила игры, которые будет жёсткими. Чтобы страховщики занимались не «схематозами» с целью уйти от налогообложения, а чтобы они занимались действительно страховой деятельностью», — отметил Гетманцев.

Читайте: Стало известно, когда состоится саммит Украина-ЕС

По словам нардепа, закон о страховании не единственный системный законопроект, направленный на регулирование финансовой деятельности данного сектора.

Впереди на рассмотрении депутатов Верховной Рады законопроекты, в первом чтении, направленные на реформирование небанковского финансового сектора.

Читайте: Новый закон страховщики получат в следующем году (10 лет назад)

«Кроме закона о страховании, это также закон о кредитных союзах. Это очень важные законопроекты, которые призваны навести порядок в небанковский финансовом секторе», — резюмировал нардеп.