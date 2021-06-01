Это настоящее издевательство над украинской киноиндустрией, — Потураев (ВИДЕО)

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Никита Потураев выразил своё возмущение сегодняшним провальным голосованием и нежеланием большей части депутатов внести в повестку дня закон, которым предусмотрена отсрочка нормы об обязательном использовании украинского языка в производстве фильмов и сериалов.

Народный депутат от партии «Слуга народа» считает, что сегодняшнее нежелание нардепов пойти навстречу отечественному кино и телевизионному бизнесу и временно отметить необходимость дублировать контент на украинский язык, крайне негативно скажется на отечественной креативной индустрии, — передает мнение депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Депутат убеждён, что оппозиция, которая выступила против внесения в повестку дня данного законопроекта, ищет дешевого пиара и не хочет помочь украинскому бизнесу, который вследствие длительного карантина и ограничительных мер в связи с ковидом, просто не успел подготовиться к внедрению данной нормы закона. Данный закон Верховная Рада приняла ещё в 2019 году.

«Это издевательство над украинскими производителями. Это не они отказались сниматься, это мы им запретили. Они были ограничены в правах в связи с ковидом. Они просили, дайте нам определённый срок, чтобы мы сделали то, что было ранее запланировано. В чем проблема? Что за хайп? Что за цирк с конями?», — возмущён нардеп.

На вопрос журналистов, в чем проблема дублировать контент на украинский язык, Потураев отметил, что старый контент дублировать смысла нет, а новый никто не производит, поскольку была пандемия.

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«Миллионы людей в Украине смотрят линейное телевидение. Так вот, они смотрят эти самые сериалы, которые вам не нравятся, они такие примитивные — эти сериалы и зрители у них, наверное, не очень качественные. Да? Такой народ нам достался. Зритель смотрит, что ему нравится, не нам с вами, а ему», — заявил Потураев.

Потураев также отметил, что теперь большая часть аудитории уйдёт в интернет на российские ресурсы и будет продолжать смотреть тот контент, к которому привыкли и любят смотреть, а украинская креативная индустрия потеряет не только своего зрителя, но и возможность качественно адаптировать свой контент к нормам закона.

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Напомним, сегодня Верховная Рада не проголосовала за то, чтобы включить в повестку дня законопроект № 5554 об отсрочке нормы, предусматривающей обязательное использование украинского языка в производстве фильмов и сериалов.

За внесение в повестку дня проголосовало 204 народных депутатов.