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Военные учения Sea Breeze показали надежные оборонные возможности НАТО и Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Военные учения Sea Breeze показали надежные оборонные возможности НАТО и Украины
 
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Военные корабли и самолеты Украины и НАТО провели учения в Черном море, которые стали двухнедельной демонстрацией эффективных военных возможностей и надежных оборонительных связей Украины и НАТО.

Украина и НАТО провели учения в Черном море с участием десятков военных кораблей в рамках двухнедельной демонстрации прочных оборонных связей и возможностей после столкновения между российскими военными силами и британским эсминцем у берегов Крыма в прошлом месяце, информируют Экономические новости со ссылкой на ABCNews.com.

В маневрах Sea Breeze 2021, которые должны завершиться в эту субботу, участвуют около 30 военных кораблей и 40 самолетов из стран-членов НАТО и Украины. Капитан эсминца ВМС США USS Ross, принимавшего участие в учениях, сказал, что цель учений — повысить эффективность совместных действий военной техники и персонала стран-участниц.

«Мы хотели бы продемонстрировать всем, всему международному сообществу, что ни одна страна не может претендовать на Черное море или любой другой международный бассейн», — сказал командир Джон Д. Джон с борта эсминца, который ранее был направлен в этот район для проведения учений. «Эти водные акватории принадлежат международному сообществу, и мы стремимся к тому, чтобы все страны имели доступ к международным морским артериям».

Министерство обороны России заявило, что внимательно следит за «Си Бризом». Российские военные также провели серию параллельных учений в Черном море и на юго-западе России, в ходе которых военные самолеты отрабатывали бомбометание, а ракеты ПВО дальнего радиуса действия развертывались для защиты побережья.

Читайте: Десантный корабль ВМС США впервые зашел в Черное море

В прошлом месяце Россия заявила, что один из ее военных кораблей в Черном море произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на пути эсминца британского Королевского флота HMS Defender, чтобы заставить его покинуть акваторию вблизи Крыма, которые Москва пытается незаконно присвоить.

Россия негативно отреагировала на действия «Defender», назвав это провокацией и предупредила, что в следующий раз она может открыть огонь, чтобы уничтожить приблизившиеся военные корабли.

Великобритания, которая, как и большинство других стран, не признает аннексию Крыма Россией у Украины в 2014 году, настаивает на том, что 23 июня по «Defender» никто не стрелял, и утверждает, что он следовал в украинских водах, когда Россия подняла в воздух свои самолеты и прозвучали выстрелы.

Читайте: Украина заявила, что российские хакеры атаковали сайт ВМС Украины

Инцидент обострил напряженность в отношениях между Россией и союзниками по НАТО.

Отношения между Россией и Западом обострились до уровня «холодной войны» из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году, ее оккупации части восточных областей Украины, обвинений в российских хакерских атаках, а также из-за вмешательства в выборы в США и других странах.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с «Defender» не вызвал бы глобального конфликта, даже если бы Россия потопила британское судно, потому что Запад знает, что не сможет выиграть такую войну. Это заявление, по-видимому, свидетельствует о решимости Путина повысить ставки в случае повторения подобного инцидента.

На борту судна «Ross» г-н Джон сказал, что участники учений «Sea Breeze» использовали свое право на осуществление действий в международных водах. Он назвал учения «ощутимой демонстрацией приверженности во имя безопасного и стабильного Черноморского региона».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 96

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udaloy183
udaloy183
2 часов назад

Ага! Натовцы со всей прыти прибегут спасать укро-ию! Не смешите уроды!

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