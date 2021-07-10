Путин уверен, что только аннексия Украины позволит России стать сверхдержавой, — Эйдман

Главная » Последние новости » Политические новости » Путин уверен, что только аннексия Украины позволит России стать сверхдержавой, - Эйдман Путин уверен, что только аннексия Украины позволит России стать сверхдержавой, - Эйдман

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По мнению российского социолога Игоря Эйдмана, когда президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" сказал, что его "главное достижение" впереди, он дал ключ к разгадке того, чего он хочет и какой будет его политика в оставшиеся годы пребывания у власти.

Заявления Путина показывают, что он (Путин — прим ред.) убежден, что «только захват Украины позволит ему осуществить огромный территориальный прирост, необходимый для роста российской мощи и что позволит вернуть России статус «сверхдержавы», не изменив при этом этнически русский характер России», что, на самом деле, может повлечь за собой восстановление СССР, информируют Экономические новости.

Это означает, что когда Путин говорит о «главном достижении» в будущем, он имеет в виду захват Украины, «идею и мечту, которую он не в состоянии скрыть», потому что такое действие позволило бы ему стать «великим правителем», который добавил земли и власть своей стране.

А это значит, утверждает Эйдман, что Путин никогда не откажется от своих планов по захвату не только части Украины, но и всей Украины, и не будет отвлекаться на стремление восстановить весь СССР, потому что это повредит этническому русскому ядру государства, на которое он сделал ставку.

Беларусь просто недостаточно велика, чтобы обеспечить то великое достижение, к которому он стремится, а поглощение других частей бывшего Советского Союза в расширенную Российскую Федерацию может привести и почти наверняка приведет к размыванию этнически русского характера этого государства, и такая перспектива Путину не нравится.

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