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Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море

Главная » Последние новости » Политические новости » Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море
 
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Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth преследовался российской подводной лодкой в водах Черного моря.

После того, как стало известно, что корабль Королевского флота преследуют, на поиски российской подводной лодки были направлены два вертолета Merlin Mk2, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

Затем авиация сбросили в воду сонобуи в попытке обнаружить преследующую подводную лодку России.

Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море

Охота на затаившуюся на глубине подводную лодку, которая, как сообщается, преследовала HMS Queen Elizabeth и корабли сопровождения, состоялась через четыре дня после столкновения между HMS Defender и российскими силами в Черном море, сообщает Telegraph.

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Ранее Россия начала комплекс военных маневров в Средиземном море, в ходе которых в составе артиллерии были гиперзвуковые ракеты.

Наряду с кораблем «Куин Элизабет», два эсминца типа 45, два фрегата типа 23 и два судна поддержки также подверглись преследованию во время следования у берегов Кипра в прошлом месяце.

Утверждается, что это происходило 27 июня, но Министерство обороны Англии отказалось подтвердить подробности.

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Министерство обороны заявило: «Мы не комментируем оперативные вопросы такого рода, но можем подтвердить, что приняты надежные меры для защиты HMS Queen Elizabeth и кораблей авианосной ударной группы Великобритании».

Райан Рэмси, бывший подводник Королевского флота и командир всемирно известного учебного курса «Перишер», сказал газете «Телеграф»: «Подводные лодки стремятся к тому, чтобы их не обнаружили — это мешает вам выполнять свои задачи. Но избежать обнаружения подводной лодке очень сложно, когда вы сталкиваетесь с чем-то столь же мощным, как вертолеты «Мерлин». Великобритания всегда была очень эффективна в противолодочной войне, используя корабли, подводные лодки и авиацию».

Считается, что у российского флота есть подводные лодки в Средиземном море, которые находятся недалеко от их военно-морской базы в сирийском порту Тартус.

Москва предупредила Великобританию, что будет бомбить корабли британских ВМС в Черном море, если их спровоцируют на определенные действия.

После испытания в Черном море корабль HMS Queen Elizabeth был замечен проплывающим через Суэцкий канал вместе со своей авианосной ударной группой.

Это произошло всего через несколько дней после того, как российские истребители провели репетицию бомбардировки вражеских кораблей в Черном море — через несколько дней после угрозы потопить британский эсминец, проходящий через этот регион.

Президент России Владимир Путин сказал, что он может атаковать любое судно, потому что Запад «прекрасно знает, что в этой войне им не победить».

Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море

Во время часовой беседы по телевидению в режиме «вопрос-ответ» хозяин Кремля сказал: «Даже если бы мы потопили британский эсминец возле Крыма, вряд ли мир оказался бы на грани третьей мировой войны».

Он добавил: «Те, кто это делает, знают, что они не могут быть победителями в этой войне.

«Мы находимся на нашей земле. Мы сражаемся за себя и свое будущее».

Путин также приказав своему Черноморскому флоту провести учения по бомбардировке рядом с силами НАТО, участвующими в военных учениях «Си Бриз».

В российских учениях участвовали многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27, сообщает государственное информационное агентство РИА.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 472

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